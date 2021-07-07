全球半導體供應再添變數？南韓現新一波疫情 生產或受打擊…

外媒道，南韓周三(7日)單日新增病例時隔194天再次突破1,000宗，當地政府認為疫情進入第四波疫情初期階段，本波高峰料將持續至8月初。

南韓政府表示，在新冠病毒病種全球蔓延情況下，首都圈新增確診病例激增，病毒傳播速度快，防控形勢異常嚴峻。從7月1日起，近一周社區病例日均新增769.7例，較上一周增加176.8例；其中首都圈日均新增636.3例，較上一周增加171.4例。首爾市日均新增病例約357例，達到防疫響應措施第三級標準。

當局指出，若首爾市1周內日均增幅達389例，首都圈合計逾1,000例，則達到新版防疫響應措施的最高級別第4級標準。照目前趨勢發展，可能很快就會到達該標準，防疫部門屆時將立即和首都圈各地政府協商是否啟動第4級防疫響應。中央防疫對策本部預估，當前確診規模將持續至7月底或8月初。南韓政府又指，病毒在20至39歲的未接種疫苗群體迅速傳播，引發首都圈疫情擴散。

在全球車用到智慧手機用晶片短缺之下，南韓6月外銷邏輯晶片較去年同期增長55.7%，首度達到歷史新高30億美元。當地產業通商資源部數據亦顯示，記憶晶片外銷額增長13.6%至66億美元。

南韓正加強記憶晶片以外的半導體事業布局，希望擴大在半導體各領域的領先地位，韓企三星電子和SK海力士在內南韓業者正設法藉擴大投資晶圓製造，來拉近南韓與競爭對手台灣的差距。

半導體是南韓最大宗出口項目，5月增長幅度創下歷史新高。科技出口的另外兩大項目手機和顯示器，則各增43%和38.7%。可若南韓的疫情又再趨嚴峻，甚而影響製造業生產，則全球半導體短缺情況，可能又要再延續一段時間。