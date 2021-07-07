美國數碼遊牧民族興起　解封後不願回辦公室工作

隨身帶着筆記型電腦走遍天下，只要能上網就能不受地點限制上班工作的「數碼遊牧民族」(Digital nomads)，疫情期間吸引更多民眾加入行列。在防疫規定紛紛解封，各行各業重啟之際，外媒報道，部分疫情期間新加入的數碼遊牧民族，此時仍無意回到辦公室工作。

報道引述行銷初創公司Decibel創辦人，現年31歲的Jeromy Sonne，是典型的數碼遊牧民族，疫情發生初期原本在南達科他州家裏遙距上班，後來在家裏悶久了，決定出門旅行，與妻子Decibel帶着兩歲兒子，透過Airbnb短期租屋平台尋找短期住房，從猶他州、佛蒙特州、德州、夏威夷、蒙大拿州，甚至到最近的巴拿馬、哥斯大黎加，體驗不同生活與風土民情，平均在一個地點停留4至6周。

專門研究遠距上班的哈佛商學院(Harvard Business School)教授Tsedal Neeley指出，近年民眾已經體會到兼顧工作與生活彈性空間的力量，生活品質得以提升，獲得更高的滿足感。其中，數碼遊牧民族的工作與生活彈性空間又是最高的。