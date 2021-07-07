內地擬收緊中概股海外上市監管　VIE架構境外上市門檻提高

外媒引述消息指，中國內地擬對中概股海外上市帶來的數據安全風險和境外監管約束日益重視，未來中資公司包括離岸實體在內的海外上市行為都將納入中國證監會監管。

消息指，內地擬要求所有紅籌VIE企業境外上市前，均需獲得中國證監會的批准，而證監會正牽頭研究修訂現行的1994年生效的相關規定。換言之，在新規下VIE架構企業赴美國或香港上市，均需尋求批准。不過，上述規則的修訂最終尚需國務院批准，證監會已準備就有關變動與承銷保薦相關公司的投銀機構進行溝通。

資料顯示，新浪2000年通過一系列控制及利潤分配協議形成的VIE架構，成功登陸美國資本市場，此後幾乎所有海外上市的中國互聯網企業都採取了這一模式。然而，VIE架構一直沒有獲得中國官方的正式背書，在監管和法律領域存在灰色地帶。如今滴滴事件，終招來當局出手整治。

國務院辦公廳周二(6日)發布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》要求，切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。

今年截至7月6日，已有37家中國公司在美國上市，數量已超過去年全年，累計集資額約129億美元，而滴滴是僅次於阿里巴巴的第2大中概股IPO。