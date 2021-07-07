善控庫存　BMW次季在美國豪華車市場銷量稱冠

外媒報道，儘管全球鬧晶片荒，但由於寶馬(BMW)庫存調度應對得宜，在供應經銷商新車方面做得比其他汽車製造商更好，在美國第2季銷量遠超過競爭對手，登上豪華車冠軍寶座。

BMW次季共售出96,561輛車，幾乎是去年同期的1倍，也較今年第1季成長35%，更比競爭對手奔馳(Mercedes-Benz)同季銷售量多出14,171輛車。BMW今年迄今在美國豪華車銷量中遙遙領先，比奔馳多售7,348輛車。

報道引述美國汽車經銷商Marc Cohen表示，BMW在管理半導體庫存做得比其他汽車製造商更好，讓BMW比一些豪車競爭對手更能跟上經銷商的訂單。Cohen表示，儘管目前生產受限制或下降，但BMW不像其他一些品牌被迫停產。由於庫存有限，目前交付的汽車是兩個月前客戶訂購的。

BMW位於南卡羅萊納州斯帕坦堡裝配廠生產SUV的時間，大約需要6至8周就能交到經銷商手上，然而奔馳卻需要3個月的時間。儘管BMW第2季產量激增顯示有大量晶片湧入，但該公司沒有披露其供應鏈管理策略細節。BMW北美業務執行長Bernhard Kuhnt在一份聲明中，把功勞歸於生產網絡的實力。

研調機構AutoForecast Solutions的數據顯示，BMW在南卡羅萊納州與墨西哥聖路易波托西的工廠目前沒有受到晶片短缺影響。這與一年前形成鮮明對比，當時BMW全球最大的工廠斯帕坦堡因零組件短缺而停工數周。BMW在斯帕坦堡生產的X3跨界休旅車是該公司第2季銷量最高的車型，增長125%至21,285輛；至於X5休旅車較去年同期增長94%，而3系列車款銷量則增長86%。