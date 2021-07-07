分析指美元反彈或曇花一現　未來12個月料見87.6…

美國聯儲局縮減購債計劃刺激美元反彈，但渣打銀行認為，弱勢美元仍將是2021年下半年全球外匯市場的基調，預期美元指數12個月目標價為87.6，而受美元轉弱影響，歐元可望在經濟復甦基本面加持下而受惠。

美元指數周三(7日)最新報92.578，升0.035或0.04%。

台媒引述當地渣打銀行周三舉行第3季投資展望線上記者會，其財富管理處主管陳太齡認為，美元短線受聯儲局態度影響而反彈，但中長線來說可能出現週期性疲軟。他表示，美元疲軟可能讓市場資金轉進歐元、英鎊、澳幣、紐幣和加幣等幣別，其中歐元在歐元區復甦加快的支持下，預計12個月目標價1.28，英鎊則受惠於有利的貨幣和股票評價面。

他又表示，歐美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚，預期下半年起到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球。在全球央行財政和貨幣政策寬鬆基調下，有助持續擴大經濟成長，儘管全球股市大幅反彈，未來回報率可能稍為降速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場仍有一定支持力。

至於市場關注的通脹問題，渣打指通脹主要與歐美疫後快速復甦，導致大宗商品價格上漲，和就業市場扭曲，所造成暫時價格上漲壓力有關，應是短中期現象。該行又預計，隨着全球供應鏈瓶頸的消除，各地重新復工，下半年通脹可能會逐漸放緩；但仍需持續關注新冠疫情後續發展、國債孳息率波動、美元指數起伏，聯儲局政策態度，以及地緣政治緊張局勢等風險變數。