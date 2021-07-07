上半年近4萬億資金流入全球股市　散戶參與度飆升

高盛交易員Scott Rubner追蹤全球資金流向18年，但今年上半年的觀察最令他感到吃驚。他指出，過去兩周裏，標普500指數連續7天創下歷史新高。在此之前，自1928年以來僅發生過5次。

數據顯示，自1928年之後，當標普500指數上半年漲幅高於10%，那麼下半年的升勢依舊驚人，是下半年漲幅中位數的兩倍(約9%)。與此同時，他發現全球股市上半年共有5,170億美元(約4萬億港元)的資金流入，創下有紀錄以來的上半年新高，是2017年的2.6倍。其中第2季流入1,690億美元，排名史上第2，僅次於今年第1季的3,480億美元。作為對比，過去9年來資金流入股市金額，累計為1,710億美元。

外媒引述美國銀行統計亦顯示，若將上半年資金流入規模以年化計算，這一金額將超過過去20年資金變動的總和。他又指出，對全球股市，散戶正處於極度熱情，但機構投資者活動近於停滯。隨着股市走高，機構的持股仍在減碼，市場上的總槓桿甚至有所下降，來到去年10月以來的新低。

研究公司Vanda Research數據顯示，散戶投資者6月份淨買入近280億美元的美股和ETF，創下2014年以來的單月新高。