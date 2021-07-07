瑞銀調查：全球央行面對三大難題…

瑞銀集團(UBS)周三(7日)公布一項調查顯示，通脹已成為全球央行官員最關心的問題之一，而未能結束新冠肺炎疫情危機，以及債務水平飆升，亦是央行的關注點。

外媒報道，瑞銀在4月到6月期間，針對全球近30家央行的官員進行調查。有57%的受訪者將通脹和長期債券收益率上漲失控的擔憂，列為全球經濟面臨的主要風險。值得一提的是，在去年的年度調查中，並沒有受訪者直到長期債券收益率上漲的風險。

79%的受訪者認為，未能結束疫情大流行是一種擔憂，71%的受訪者則擔心政府的債務水平。出於對疫情嚴峻的擔憂，調查中有半數的受訪者認為，疫情會在2022年後才可能結束。

就外匯儲備投資相關的風險而言，86%的受訪者提到，首要問題仍是固定收益的收益率下降甚至是負值。

報道引述瑞銀主權市場策略部門主管Massimiliano Castelli表示，通脹重新成為央行官員最關心的問題。多數人預計通脹將會上升，但不會成長到非常高的水平，央行界似乎認為，目前正在經歷的通脹上升是暫時性的。

超過2/3的受訪者預估，美國聯儲局會在2023年升息，而30%的人則認為聯儲局將在2022年加息。相較之下，多數受訪者預計歐洲央行(ECB)將延後加息，33%的人認為2023年將首次加息，41%人預計2024年加息，僅26%的受訪者認為將晚於2024年才加息。

調查顯示，外匯儲備投資各資產類別，以實現投資多元化的趨勢仍持續，超過40%的央行將股票作為合格的資產類別，54%的受訪者將新興市場債券作為合格的資產類別，同時也轉向更多資產，以抵禦通脹威脅。

隨着各國積極研議央行數碼貨幣(CDBC)，近40%受訪的官員預計，批發型央行數碼貨幣將在未來3年內推出。