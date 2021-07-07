保監局讉責任煒書並禁止其重投業界5個月

保監局公布，就保誠保險委任的前個人保險代理任煒書違反《保險業條例》(第41章)及《持牌保險代理人操守守則》，對他予以讉責，並禁止他由6月28日至11月27日的5個月期間向保監局申請成為持牌人士。

有關紀律行動源自任於2020年1月23日透過其社交媒體帳戶向其通訊錄上的所有人士發放訊息，以當時爆發新冠肺炎疫情為由，鼓勵收到訊息的人士從湖北省來港以避開疫情及向他購買保險。該訊息發出之時，正值香港政府對湖北省採取旅遊限制，以避免病毒的傳播。該訊息引起公眾廣泛關注，保監局亦收到多宗與之有關的投訴。

保監局就任發放該訊息的行為，認為任違反《操守守則》標準及常規1.2(c)，當中要求持牌個人保險代理應遵守其委任保險公司有關進行受規管活動的政策、程序及其他適用規定(任在是次事件中違反保誠保險有關跨境銷售的內部政策)；在進行受規管活動時沒有處事持正，違反《條例》第90(a)條，以及保監局認為其所採取與進行受規管活動有關的行動有損或相當可能有損公眾利益；以及未能以可合理地預期一個審慎的人在進行受規管活動時會有的謹慎、技巧和努力水平行事，違反《條例》第90(b)條。

基於以上原因，任被裁定干犯《條例》第80(1)條所定義的一項不當行為，並因此使任成為並非《條例》第81(1)條定義下的持牌個人保險代理的適當人選。

在釐定採取的紀律行動時，保監局已考慮所有相關情況，包括任不當行為的持續時間較短、其就是次事件展示的悔意以及他過往並無紀律處分紀錄。

保險市場必須建基於信任，而該等信任有賴持牌保險中介人透過任何通訊渠道(無論是親身或社交媒體平台)，銷售保險或就保險提供意見時，秉持道德作業操守。持牌保險中介人在進行受規管活動時，必須遵守《條例》及《操守守則》中所要求的道德作業操守，以確保公眾對保險市場的信任和信心得以維持並獲持續加強。