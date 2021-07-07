金價重上1800美元 道期向好

美匯指數報92.52；港匯見7.7678；離岸人民幣(CNH)報6.4681；美元兌日圓報110.67；歐元企1.1828，英鎊處1.3804。金價報1,805美元。布油報75.06美元，紐油報74.03美元。道指期貨升22點。

-小米擬發行美元債，傳融資最多78億元。

-內地嚴打證券違法，中證監易會滿：明確未來5年目標。

-小鵬汽車曾「潛水」3%，朝聚眼科平開後升逾30%。

●破紀錄！貝索斯身家衝上1.63萬億，穩坐全球首富寶座。

●美聯工商舖：全年工商物業交投達7600宗，按年漲1倍。

●富時羅素：按計劃將滴滴納入全球指數。

●全球半導體供應再添變數？南韓現新一波疫情，生產或受打擊…

-全球缺「芯」！平治料下半年銷量將受影響。

-全球缺「芯」！5月半導體銷售3400億元創新高。

●調查：料日本政府將推至少1.4萬億元經濟刺激措施。

●南韓5月出口按年增49%，進口升41%。

●傳可能推遲IPO並下調估值，字節跳動澄清暫無上市計劃。

●中央打壓，滴滴出行2位創始人財富蒸發117億元。

●中國擬加大綠色採購力度，完善新能源車電池回收管理體系。

●中國拍賣金屬儲備，銅及鋁1日速售罄。