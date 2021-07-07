瑞銀：中概股或調整海外上市步伐　恒指下半年處整固格局

中國關注中資概念股海外上市帶來的數據安全風險，傳醞釀收緊中概股海外上市監管。瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅表示，網絡安全對中國國家安全非常重要，有關消息會對中概股境外上市帶來不確定性，仍需要一至兩個月了解實際政策詳情，及釐定香港會否受影響。

他提到，即使政策收緊程度大，相信仍會有折衷方法。由於過去許多大型中國科技公司於境外上市融資，有助企業發展，亦對中國發展有利，相信赴海外上市的趨勢會持續，惟步伐可能調整，亦有可能會有更多公司到香港上市。

他預料，恒生指數下半年將處於整固格局，資金流動充裕、估值合理，及中國經濟持續增長，香港將受益全球投資者的關注。

亞洲區股票資本市場部聯席主管郭自力指，愈來愈多中概股考慮企業發展，來港第二上市，近期不確定性增加，令企業風險管理因素上升，但會否加速中概股回歸，目前難下結論，而生物科技、消費零售、物業管理及科技行業等板塊是下半年新股主要投資目標，新經濟股亦會持續受到市場追捧。

他提到，下半年需留意利率風險，若市場增加對通脹的憂慮，或引起貨幣政策收緊及債券利率上升的情況。在「碳中和」議題、機構及投資者對環境、社會及企業管治(ESG)關注度提升，相信有關主題仍是下半年投資重點。

瑞銀又指，今年至今亞太區投資銀行表現良好，其中中國公司於國際資本市場增長強勁，新股發行合共有406億美元，按年上升1.78倍。另外，中國公司的後續發行亦上升1.9倍至548億美元，而發行可轉股債亦有107億美元，上升62%。下半年需要關注通脹持續或會令貨幣政策收緊及債息上升、信用違約等風險。