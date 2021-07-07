分析料跨境理財通助內地資本項目開放　惟加大監管難度

跨境理財通即將推出，中國銀行(香港)金融研究院資深策略員應堅表示，理財通有助促進內地資本項目開放、人民幣國際化、粵港澳大灣區建設以及香港國際金融中心發展。隨着內地富裕家庭跨境投資比重上升，預計理財通會受到市場廣泛歡迎。

他指，過去幾年內地加快探索金融市場對外開放步伐。國家外匯管理局表示，去年6月資本項目開放程度達66.4%，相信理財通將進一步擴大境內外市場接觸面，業務吸引力可以預期，但跨境監管難度則明顯加大。

其次，理財通下人民幣為唯一跨境資金流動形式，他稱，不僅將增加粵港澳跨境人民幣結算量，且增加港澳人民幣外匯兌換量。近年香港人民幣存款穩步增長，隨着理財通及債券南向通即將推出，對穩固香港人民幣資金池有正面作用，並促進香港國際資產管理中心健康發展。

另一方面，理財通亦為三地金融機構帶來重要業務機會。他引述報告指，廣東省有200家銀行，香港和澳門分別有164家和30家持牌銀行，擁有大量富裕客戶和完善的理財產品分銷能力，可以預期各家銀行都會緊抓大灣區理財通業務機遇，競爭將十分激烈，但相對於潛在業務空間，各銀行可通過提升服務品質、豐富理財產品，共同拓展市場。