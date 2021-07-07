平安好醫生與諾輝健康合作　推廣癌症早期篩查

平安好醫生早前已推出腫瘤精准診療平台，此次與諾輝健康在癌症早期篩查領域的合作，用戶在應用程式問診時，可自主選擇居家癌症早期篩查服務，而檢查結果能為網上問診提供科學診療標準，提升腫瘤專病專科服務能力。

平安好醫生董事會主席兼CEO方蔚豪希望，通過與諾輝健康在癌症早期篩查領域的合作，將癌症篩查產品引入到公司服務體系當中，將網上、實體服務創新融合，全面探索醫療、藥物、保險服務閉環，為患者提供更完整的就醫旅程。從「治已病」到「治未病」，建立覆蓋預防、治療、康復 的全生命週期健康管理服務。

諾輝健康首席執行官朱葉青表示，生物技術的創新和互聯網服務，讓居家癌症早期篩查成為可能，又可以同時保護用戶的隱私，並提供時間和空間的極大便利。相信在互聯網健康管理體系下，醫生和用戶關係更緊密，而癌症早期篩查產品普及，對治療已經發生的疾病到防控可能發生的風險有關鍵作用。