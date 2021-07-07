聯交所︰周達權不再是壹傳媒董事或最高行政人員

壹傳媒去年12月初刊發的中期報告顯示，2020年9月30日時，該1,427.3722萬股其實是周達權於股本衍生工具下持有的相關股份，事緣壹傳媒於2016年2月向周授出涉及150萬股的購股權(行使價0.42元)，2019年11月再向周授出涉及1,277.3722萬股的購股權(行使價0.274元)，均於2024年7月30日到期。上述122.4539萬股是周的個人權益。

《證券及期貨條例》列明，「最高行政人員」(Chief Executive)指「受僱於或以其他方式受聘於任何法團的人，而他是在或將會在其董事局的直接授權下，單獨或聯同其他人負責主持該法團業務」。

壹傳媒迄今沒有在港交所披露易網站公布過周達權辭任公司董事或營運總裁。聯交所2019年底曾披露周達權同年11月取得上文第二批購股權時，他是財務總裁兼營運總裁，2020年8月下旬卸任財務總裁後迄今仍為營運總裁，距離現在接近一年時間，因此理論上營運總裁也屬於該公司最高行政人員。

周達權兩批購股權是按照壹傳媒2014年7月採納的新股份期權計劃所發出，參與者為該公司之董事及全職僱員。若果是集團僱員或董事的承授人，不是身故、破產、無力還債、被裁定觸犯涉及操守或誠信之任何刑事罪行、被終止偏用，購股權將於承授人僱用結束或終止之日後14日之後不可行使。