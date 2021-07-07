發展商爭相加推單位　屯門新盤入場費468萬元

購買力追捧各區一手項目，發展商為回應市場需求，爭相大規模加推單位，無論主攻上車買家的屯門區樓盤，以至西南九龍臨海豪宅項目，不約而同於星期日(11日)發售新一批單位搶客。

屯門帝御‧嵐天加推74伙周日發售 入場費468萬

發展商相繼啟動下半年推盤攻勢。據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，今日(7日)加推36伙的價單，實用面積由279至361方呎，折實平均呎價16,366元，折實售價由482.57萬至655.65萬元，呎價介乎14,594至19,735元。

項目亦更新部分單位售價，提價約4%，其中7座18樓單位07，實用面積318方呎，價單售價由596.3萬調升至620.2萬元。發展商同時發出新銷售安排，落實於星期日(11日)推售74個單位，折實平均呎價16,128元，入場費由468.74萬元起。

至於帝御·星濤今日亦錄承接。第2座地下單位09，實用面積268方呎，花園面積210方呎，成交價543.95萬元，呎價20,297元。

同系啟德THE HENLEY I近期銷情暢旺，今亦再沽3伙，其中2座38樓H室，實用面積379方呎，成交價1,045.72萬元，呎價27,592元。

西南九龍維港滙I累售304伙 周日賣143戶

為回應市場需求，該盤今日(7日)加推5號價單，涉及65伙，單位主要集中於第2、3B及5座，實用面積由448至789方呎，折實平均呎價26,552元，折實售價由1,075.11萬至2,163.68萬元，折實呎價由23,398至30,608元，整批單位折實市值約8.75億元。

發展商同時發出新銷售安排，落實星期日(11日)推售143伙，當中109伙以價單形式推出，包括全新5號價單的單位，另外34伙則以招標形式發售。

3盤6月入紙申預售 KOKO HILLS兩期佔836伙

市區新盤熱銷，發展商加速籌備推盤。地政總署資料顯示，6月共有3個全新住宅項目入紙申請預售樓花同意書，共涉838伙，當中包括會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3A及3B期，分別提供392與444伙，預計關鍵日期分別為2024年9月底及2024年10月底。而大嶼山長沙項目亦入紙申請預售，只提供2伙。

元朗山水盈洋房近3700萬連車位售出

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，今天(7日)再以招標形式售出洋房，實用面積2,101方呎的10號屋，間隔為四房雙套房設計，花園面積413方呎，連車位成交價3,697.76萬元，呎價17,600元。