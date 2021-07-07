中國禁絕摩天大廈　可打破經濟魔咒？

金融市場一直有所謂「摩天大廈魔咒」之說，意旨某地凡有超高大廈建成，當地經濟就會出事。不過，這魔咒未來或不會再在中國出現，主要由於樓高355.8米的深圳賽格大廈早前搖晃事件，惹來監管機構出手。國家發改委正式發出通知，加強基礎設施建設項目確保安全質量，規定不得新建500米以上超高層建築。

通知又嚴格限制250米以上的新建築，若確定需建設，就要結合消防等專題論證進行建築方案審查，並上報住房城鄉建設部作備案。

所謂「摩天大廈魔咒」，是在1999年由德意志銀行駐香港研究主管Andrew Lawrence提出的「摩天大廈指數」(Skyscraper Index)而來。他發現，每次有摩天大廈的高度刷新紀錄，落成期前後總會發生經濟衰退或股市蕭條，例如1998年馬來西亞雙子塔啟用，同年爆發亞洲金融風暴。2010年全球最高大樓杜拜哈利法塔落成，主權基金杜拜世界亦在前一年宣布延遲還債，引發區內股災，最後要由鄰國阿布扎比出手打救。

根據世界高層建築與都市人居學會(CTBUH)數據顯示，中國是全球摩天大樓總數最多的國家，惟至今內地仍未出現經濟災難。要數最接近的情況，是有「中國第一高樓」之稱、高達632米的上海中心大廈於2008年動土，當年就出現了全球金融海嘯，至2014年該大廈被指出租過程不順，要特意聘用外資經紀行吸國際租客。巧合的是，2014年首季內地國內生產總值(GDP)增幅降至7.4%，增新創24年新低。

支持「摩咒」的理論指出，經濟周期上升往往伴隨貨幣供應大增、利率下跌，然後價格被扭曲，改變了資源的分配，資金容易流入興建摩天大廈等長線工程。當周期升至頂部，其後就自然便是走下坡。

反對「摩咒」者則指，摩天大廈一建便是幾年，期間出現經濟問題絕不為奇，可謂「信則有、不信則無」。不過，內地公司近期債務問題頻生，內地美元垃圾債近日更遭受大手拋售，導致債價下跌，觸發孳息率連續兩周攀升，周二(6日)更升至10.2厘，創去年5月以來高位。