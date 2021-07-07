道指早段反覆升71點　能源科技股做好

能源股做好，但市場觀望聯儲局會議紀錄，美股周三(7日)早段反覆向上，道指低開後倒升71點，至34,648點；標指升10點，至4,353點；以科技股為主的納指升92點，至14,755點新高。

高盛認為，投資者可以乘當前跌市挑選優質銀行股。該行銀行分析員Richard Ramsden看好銀行股，因為經濟增長前景改善應會推動利率上升和貸款增長加速，加上6月以來資金從價值股輪動到增長股，令銀行股的估值降至可控水平。不過，他強調並非所有銀行股都適合現時買入，看好摩根士丹利和PNC的第二季業績，反歡對花旗較悲觀，認為其收入較預期弱，支出卻高於預期。

不過，受長息下跌影響，銀行股早段表現偏弱，大摩跌0.23%至90.05美元；花旗跌0.1%至68.14美元。

受惠油價上漲，Devon Energy股價早段升1.8%至28.34美元；西方石油(Occidental Petroleum)升1.34%至30.92美元。

遭下架的滴滴出行未止跌，股價早段再跌4.8%至11.89美元。