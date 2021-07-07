樓價UPDATES：嘉湖車位半年升15%

天水圍嘉湖山莊車位做價自今年初起一直穩步回升，半年間做價累升至少15%。其中屋苑景湖居一個單號車位以141.5萬元沽出，原業主持貨約25年，車位升值約2.2倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨48座低層1室，實用面積826方呎，四房套間隔，業主以1,408萬元易手，呎價約17,046元。原業主於1989年以145.3萬元買入，持貨32年，帳面獲利1,262.7萬元或約8.7倍。

●西灣河鯉景灣觀峰閣低層H室，實用面積約797方呎，三房連套房間隔，原業主叫價約1,500萬元，議價後以約1,490萬元成交，呎價約18,695元。原業主於2015年5月以約1,195萬元購入，現帳面獲利約295萬元或約25%。

●北角富澤花園富邦閣頂層，實用面積約652方呎，三房套間隔，原叫價1,245萬元，現減價41萬或3.3%，獲買家以1,204萬元承接，呎價約18,466元。原業主於2010年4月，以約590萬元購入，現轉手帳面獲利約614萬元或約1倍。

●大坑光明臺2座中層E室，實用面積616方呎，兩房間隔，業主以1,248萬元將單位易手，呎價約20,260元。原業主於2015年8月以1,100萬元買入，持貨6年，帳面獲利148萬元或13%。

●北角樂嘉中心1座低層D室，實用面積646方呎，三房間隔，單位原開價970萬元，放盤2個月，減價25萬元或約2.6%，以945萬元沽出，呎價約14,628元。

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九龍區

●西九四小龍本月暫錄約8宗成交，其中長沙灣泓景臺佔3宗，平均實用呎價約18,721元。屋苑7座中層B室，實用面積473方呎，兩房間隔，以940萬元放售，月中調整至905萬元即獲洽購，最終累減52萬元，以888萬元成交，呎價約18,774元。原業主持貨近19年，單位升值約3.9倍。

●西南九龍匯璽2B座中層D室，實用面積351方呎，一房間隔，議價後以885萬元成交，呎價約25,214元。原業主於2017年4月以702.5萬元購入，現帳面獲利182.5萬元或約26%。

●尖沙咀本木中層A3室，實用面積511方呎，兩房連雙套房間隔，以25,500元租出，新租客更預繳首年租金承租，呎租約50元。業主於去年12月以約1,254萬元買入，可享約2.4厘租金回報。

●茶果嶺麗港城1期6座頂層連天台，實用面積約517方呎，兩房間隔，開價848萬元，議價後減12萬元或約1.4%，以836萬元沽出，呎價約16,170元。原業主於2002年5月以約183.9萬元購入，現轉手帳面獲利約652.1萬元或約3.5倍。

●將軍澳天晉2座中低層E室，實用面積538方呎，兩房間隔，吸引同區客以1,078萬元「即睇即簽」，呎價約20,037元。原業主於2016年4月以665.3萬元購入，現轉手帳面獲利412.7萬元或62%。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊車位造價自今年初起一直穩步回升，1月份最平成交價113萬元，6月錄約14宗車位成交，最平成交價130萬元，半年間車位造價累升至少15%。其中屋苑景湖居一個單號車位以141.5萬元沽出，原業主於1996年12月以43.8萬元買入，現帳面獲利97.7萬元或約2.2倍。

●荃灣環宇海灣5座低層B室，實用面積769方呎，三房連套房間隔，以1,153萬元易手，呎價約14,993元。原業主於2014年6月以770.5萬元購入，持貨7年帳面獲利382.5萬元或約50%。

●元朗PARK YOHO上月共錄9宗成交，本月首星期累錄4宗成交，其中屋苑1A期11B座高層A室，實用面積714方呎，三房連套房間隔，叫價979萬元，共減22萬元或2.2%，以957萬元沽出，呎價約13,403元。原業主於2016年3月以770.7萬元買入，帳面獲利186.3萬元或24%。

●元朗四季名園雙號屋，實用面積約970方呎，三房連套房間隔，附設花園及天台。原業主早前叫價1,380萬元放售，吸引外區首置客洽商，議價後終以1,298萬元承接，呎價約13,381元。原業主於2012年6月以約808.8萬元購入，現帳面獲利約489.2萬元或約60.5%。

●沙田欣廷軒5座高層E室，實用面積396方呎，兩房間隔，單位放盤3日，叫價820萬元放售，終獲買家以810萬元承接，呎價約20,455元。原業主於2000年7月以184.5萬元購入，帳面獲利625.5萬元或約3.4倍。

●沙田第一城21座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以620萬元易手，呎價約18,960元。原業主於2012年以290萬元購入，持貨9年沽出單位獲利約330萬元或約1.1倍。

●馬鞍山中心4座中層F室，實用面積381方呎，兩房間隔，以665萬元易手，呎價約17,454元。原業主於2000年以150萬元購入，現沽貨帳面獲利515萬元或約3.4倍。

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