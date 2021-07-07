國務院：將適時運用「降準」等貨幣政策工具

內地媒體報道，國務院表示，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，將適時運用「降準」等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持。

會議決定，在堅持不搞大水漫灌的基礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。

會議也宣布，推動綠色低碳發展，設立支持碳減排貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。

會議指出，維護好新就業形態勞動者勞動保障權益，有利於促進靈活就業、增加就業崗位和群眾收入。

具體方向，一是適應新就業形態，推動建立多種形式、有利於保障勞動者權益的勞動關係。

二是企業應當按時足額支付勞動報酬，不得制定損害勞動者安全健康的考核指標。

三是以出行、外賣、即時配送等行業為重點，開展靈活就業人員職業傷害保障試點。

四是建立適合新就業形態的職業技能培訓模式。

五是放開靈活就業人員在就業地參加基本養老、基本醫療保險的戶籍限制。