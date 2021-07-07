【產經評論】華加速金融脫鈎　中美熱戰恐有時

最近金融市場鬧得熱烘烘的，必是赴美上市的中國新經濟企業遭內地當局封殺，導致股價暴瀉，且餘波未了。今次事關美國股民利益受損，招來國會議員痛罵中概股為「不速之客」；中國政府則未見手軟，繼續出招收緊監管，包括擬修例要求赴海外上市的中企必須得到中國證監會批准。看來，中美正加速脫鈎，企業與投資者成為磨心，終必選邊站。展望中美的經貿互動趨降，各自掃清門前雪後，相信下一步就要進入埋身肉搏戰！

中概股過去赴海外上市，中國當局一直未有加以攔阻，皆因此舉能為產業帶來更多海外資金。問題是，隨着中美對科技、數據保護和國家安全的分歧愈來愈大，兩者的信任程度插水式下降，互相制裁、指罵和對抗的事也愈來愈多。觀乎美國總統拜登上場後，未有停止將中企納入「黑名單」，雙方也無達成任何重大協議，對於拜登政府將改善中美關係的憧憬，基本上已完全幻滅。

所謂「合久必分」，打從1970至1990年代，中美交好，中國經濟進行改革開放，相互的經貿往來日廣；至中國加入世界貿易組織，標誌着重大階段性成果，成功融入國際供應鏈，大量外資在華設廠。再到近10年，中國逐漸發展至全球第二大經濟體，富起來的中國企業和居民，四出收購資產，成為國際一大買家，國力漸能與美國匹敵。

同期美國自以為是霸主，一直輕敵，直至特朗普時代才驚醒，要使橫手制華，重點打擊科技企業，封鎖高端晶片供應，以長臂管轄模式限制投資。拜登的表現大概說明中美脫鈎的大方向不但不變，反而全力推進。

既然理念有別，中美明顯落入「修昔底德陷阱」，即新崛起的大國必然要挑戰現存大國，而後者無可能將「一哥」地位拱手讓人，到最後使戰爭變得無可避免，在國際關係理論中幾可肯定是鐵律！在疫情爆發前，金融市場認為隨着人類愈見文明，今次中美衝突可用和平方式打破定律。然而，一場世紀疫症，就暴露了西方國家的體制缺陷。打從今次中概股事件，中方明知後果是未來相關股份境外上市難度大增，並會被美方指摘，惟仍要以國家安全為由堅決管教企業，可見中國在表明態度，就是不會受威嚇，且奉陪到底！美國要是不歡迎中國，中國也不用再讓肥水流向別人田，乾脆引導中企集中在香港融資就行了，國際資金欲投資，就來香港參與，是不折不扣的中美金融前哨戰，若美國對香港動手，就對撼吧！

合則兩利，鬥則俱傷！中美脫鈎，兩國利益難免受損，問題是美國堅持行使霸權，粗暴制華，中國實在毋須再客氣。可以預計中美關係會愈趨緊張，下一步好可能是直接對戰，是美國聯合盟友全方位制華，抑或行使美元霸權打擊中港金融，甚或在台海或南海挑起事端？投資者要作最壞打算！港股截至7月7日已連跌7日，周三(7日)開市報27,777點，可以是巧合，也可以是冥冥中自有定數。