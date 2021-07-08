東方日報B1：內企境外掛牌料全須審批　勢帶旺港交所生意

中美對壘未有因白宮今年初易主而偃旗息鼓，前朝針對尖端技術的封鎖基本上延續至今。脫鈎大勢不改下，中央大開安全模式，接連升級對內企的監管，或收緊其赴境外上市審批權，既限制多年來從中美合作中賺得腸滿肚肥的美國華爾街「搵食」，亦防範美方借監管作幌子騷擾中企經營，對內地的大數據施展祿山之爪。

內地愈益重視中概股境外上市所帶來的數據安全風險和監管漏洞。繼日前向滴滴出行(美股：DIDI)在內的多家中概股「開刀」、揚言「加強中概股監管」、「壓實境外上市公司信息安全主體責任」後，市傳中國證監會正牽頭修訂法規，要求所有紅籌VIE企業境外包括香港上市前，均需獲得批准。

VIE架構於內地常被稱為「協議控制」，即境外投資公司在沒有直接股權關係下，只透過多項法律協議，控制內地公司的持牌營運實體企業。之所以有這種做法，是由於內地不允許如某些行業如電訊、互聯網等關鍵行業的公司直接在海外集資或上市。

據國務院1994年規定，境內公司向境外投資者招股並在境外上市時，要向國務院證券主管部門報批。惟中央當時未有就持股或控制境內業務的境外投資公司，在海外上市做出明確指引，中概股通過在開曼群島等地註冊境外投資公司發行股票，而境外投資公司則通過VIE架構控制內地營運公司，繞過審核實現境內業務境外上市。知情人士稱，在修訂法規後，VIE架構公司在香港或美國上市前也要先獲批；而已在境外上市企業如阿里巴巴（09988）等，在增發股票時也可能要向當局申請，監管部門正計劃與股票承銷商展開討論。有消息指，已有一家機構因此暫停為兩家VIE架構中國公司籌備上市工作。

中證監主席易會滿稱，未來5年要重點打擊證券違法活動，要在明年建立司法執法協調配合機制。

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴Jim Cramer警告，在滴滴事件後還買中概股就是傻瓜。共和黨參議員魯比奧更痛批，讓滴滴在美上市是「鹵莽和不負責任」，因它是不可靠的中企，同時批評中國阻撓美國監管機構審查中國企業的財務資料。

滴滴及幾乎同步「中箭」被勒令下架應用程式的滿幫，股價周三早段分別續瀉7.92%及9.85%。

值得留意的是，小鵬汽車主打自動駕駛等智能汽車功能，涉及大量數據。顧氏強調，該公司一直都遵守數碼安全、國家安全等要求，雖然部分監管標準正在變化，但適應監管是科企必須的能力，而本身汽車業已是高度監管行業，會與相關部門團隊保持溝通。

然而，小鵬在美股價周三早段曾挫8.04%，折合較港收市低4.86%。

瑞銀投資銀行亞太區主管及中國總裁金弘毅周三指，即使政策收緊境外上市程度較大，相信仍有折衷方法，惟中企境外步伐可能調整，甚或帶動有更多公司在港上市。