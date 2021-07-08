美股道指收升104點　標指納指齊創新高

美國股市周三(7日)反覆向好，標指和納指齊創收市新高。道指收報34,681點，升104點或0.3%；標指收報4,358點，升14點或0.34%，創收市新高；納指收報14,665點，升1點或0.01%，亦創收市新高。

美國聯儲局公布上次議息會議紀錄，指官員們預計將繼續在圍繞討論縮減量化寬鬆措施(QE)門檻上取得進展，並有多名官員認為，將提前實現開始縮減QE的一些條件，官員們又強調希望將縮減QE「作為一個審慎的計劃」。

投資者關注其五角大樓雲端業務合約的進展，亞馬遜收報3,696.58美元，升0.57%，繼續創收市新高。另外，蘋果公司收市升1.8%；Netflix則跌逾1%。

遭下架的滴滴出行未止跌，股價全日跌4.64%，收報11.91美元。

網上散戶抱團炒作的迷因股(Meme Stocks)全線大跌，連鎖戲院AMC跌幅近一成、GameStop(GME)跌4.39%、高斯電子跌2.7%、黑莓(Black Berry)跌5.22%。迷因股一詞出自「網絡迷因(Internet Meme)」，後者是指在網上流行的熱門網絡文化衍生產物。