施羅德：對抗通脹　創新變革才能治本

今年勢將成為21世紀內，環球經濟增長最快的一年。繼早前作出環球生產總值(GDP)增長5.3%的預測後，最新預計的增幅可達到5.9%。隨着封城措施放寬，包括食肆及酒店等服務行業均在推動經濟復甦。由於發達國家在疫苗供應及政府支持方面較新興市場佔優，因此經濟復甦步伐亦較快。

2021年勢是通脹升溫的一年，最新預測年內的環球消費物價指數(CPI)將達2.9%，較原先預測的2.6%有所上升。這主要是商品價格上升，以及經濟快速復甦導致電腦晶片等主要商品供應短缺所致。然而，現時通脹飆升只屬暫時現象，隨着服務業全面重啟及復工人數增加，通脹或會再次升溫，預期整體通脹將於未來兩至三年內回升到3%的水平。

在疫情過後的復甦階段，需求將持續向上。若沒有採取行動讓相關需求冷卻下來，通脹便很可能在2023年及之後持續上升，這意味着各央行將需要考慮採取更堅定的政策立場。

美國聯儲局似乎已開始透過減慢今年第四季度的購債步伐提前作出部署，而此前市場認為這將於2022年第二季度才發生。在利率方面，聯儲局現時雖有機會維持觀望態度，但明年要採取行動已是無可避免，預料當局將於2022年底加息，而原先預測為2023年。

綜觀全球，由於大部分地區經濟衰退的程度較深，復甦進度亦較慢，因此，需求上升對產能造成的壓力較美國要低。然而，部分經濟體系的情況亦相差不遠，因此投資者對英國及歐元區的決策者亦會提出相同的疑問，究竟會於何時行動？

以上只是基本預測，而其他預測情景仍有機會發生。最近新增兩項通脹高於基本預測的情景，包括「興衰交替」和「供應方面的通脹」。「興衰交替」所反映的情景是需求因疫苗取得成果後得到釋放，繼而讓增長復甦高於預期。經濟支持政策收緊及利率上升導致泡沫爆破，從而抑制經濟增長及通脹。另外，「供應方面的通脹」是指供應難以跟上需求上升的步伐，人們復工較慢，繼而導致工資加速上漲和供應短缺，這或意味着通脹將會持續高企，從而導致利率上調。

在較樂觀的情況方面，可能出現「創新變革」情景。這是指企業永久增加科技應用，而效率亦因此有所提升。生產力提升將推動經濟加快增長，讓通脹得以維持在受控水平。同時，繼續保留「疫苗失敗」的情景，縱使服務業大致回復正常將帶動今年環球經濟恢復增長，經濟復甦走勢仍較易受到新的變種病毒和消費者的謹慎情緒增強影響。

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