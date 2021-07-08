美股做好　金價高企1800美元水平

●美匯指數報92.64；港匯見7.7676；離岸人民幣(CNH)跌至6.4738；美元兌日圓處110.63；歐元企1.1796，英鎊見1.3802。金價報1,803美元。布油跌至73.38美元，紐油報72.22美元。道指期貨上升。

●美國聯儲局公布上次議息會議紀錄指，官員們預計將繼續圍繞討論縮減量化寬鬆措施(QE)門檻上取得進展，並有多名官員認為，將提前實現開始縮減QE的一些條件，又強調希望將縮減QE「作為一個審慎的計劃」。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，美國採取進一步財政支持可能會加劇通脹壓力，並警告物價持續上升的風險，可能需要較預期提早加息。

●傳美國白宮正研究是否讓鮑威爾連任聯儲局主席，而財長耶倫對鮑威爾的工作表現感到欣慰。

●聯儲局博斯蒂克：美國部分地區疫情仍然惹憂。

●港股ADR指數收報27,819點，跌140點或0.51%。

●即月恒生指數夜期收報27,896點，跌6點，低水65點，成交14,808張。

●紐約8月期油收報每桶72.2美元，跌1.17美元或1.59%；布蘭特9月期油收報每桶73.43美元，跌1.1美元或1.47%。

-美國能源資訊署(EIA)發表最新預測報告，上調美國今年原油平均日產量預測，由原先跌23萬桶，修訂為跌21萬桶，至1,110萬桶；明年美國日產量平均值預期為1,185萬桶，高於原先估計的1,110萬桶。

●紐約8月期金收報每安士1,802.1美元，升0.4%，連升5日，為約3周以來首次收市高於1,800美元關。

●英國富時100指數收報7,151點，升50點或0.71%；法國CAC指數收報6,527點，升20點或0.31%；德國DAX指數收報15,692點，升181點或1.17%。

●Visa Inc.財務總監Vasant Prabhu表示，今年上半年，旗下虛擬貨幣專用卡使用量超過10億美元，為紀錄最多的半年消費額。

●涉反壟斷！內地對阿里等企業裁定22宗罰款。

●小米發行共12億美元債券。

●金管局：港外匯儲備資產按月減少29億美元。