彭偉新：恒指技術走勢差　或續弱　

恒指周三(8日)繼續走弱，雖然外圍整體股市走勢未有出現明顯的回調壓力，尤其是內地A股仍然繼續反彈，不過，未有支持港股走勢，更在開市時已下跌接近300點，以27,777點開出後，更跌至全日最低位見27,703點，觸及5月低位27,715點便隨即作出反彈。不過，反彈力度並不強勁，而且恒指持續在低位徘徊，一直無法見到較強的上升動力。雖然恒指跌幅在收市前成功收窄，但仍然無法完全抵銷所有跌幅，恒指仍然在28,000點以下水平收市，以及維持「七連跌」走勢。惟恒指已由跌穿保歷加通道的底部水平反彈過來，未有跌離保歷加通道的底部。不過，由於恒指繼續下行，並在保歷加通道垂直高度擴闊，加上20天線繼續下行，令到整體指數的下跌空間有機會繼續擴大，尤其是恒指周三曾跌至今年5月時低位附近，而且RSI仍然貼近30的超賣水平，若果恒指在短期內仍然未能逆轉走勢，或會觸發整個下跌形態加劇，尤其是恒指仍然未能企穩在自去年9月低位23,124點升上31,183點的上升浪總升幅的38.2%回調目標之上，或會成為港股繼續走弱的主要關鍵。暫時港股的主要支持位會在3月至5月期間的低位，即在27,500點至27,700點之間。

不過，股價持續回落至近日水平，整體的沽壓開始減弱，尤其是在股價繼續以一底低於一底的走勢發展下，RSI於6月17日跌至19後，便開始形成一底高於一底的RSI牛背馳走勢，預期股價有見底的機會，帶動走勢作出反彈。尤其是股價自5月初由73元水平跌至近日最低位48.5元，累計跌幅達到33%下，反而持續錄得資金流入，更累計達到1.8億港元，反映不少投資者已開始重新吸納股份。

只要股價能成功升破20天線，並企穩在該水平之上，將會確認整個見底走勢並作出較明顯的反彈，若能按黃金比率38.2%作為首個反彈目標，股價可以重返86.5元水平，投資者可以在52.7元水平買入，若股價無法繼續反彈，並向下跌穿48元收市水平，宜馬上沽止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)