全球經濟疫後狂想曲　你信嗎？

新冠肺炎疫情仍未完消散，最近變種病毒又再肆虐，各地都在努力提升疫苗接種率。另一邊廂，全球物價有上升趨勢，美國通脹到底是短暫抑或中長期，將影響聯儲局收水和加息步伐，至今尚未有定論。此外，中美關係非但沒有改善，更有持續惡化的迹象，最慘係兩個強國各有各做，似乎都不願多溝通，如此演變下去，會有咩結局，真係難以想像。

近日港股市況唔多好，同股友坐喺魚缸面前，冇咩好做，就吹水想像吓全球經濟疫後會變成點，當中可能有兩大變化。

第一，係疫苗的影響。雖然刻下接種疫苗，是防疫的重要一環，但也只是權宜之計，畢竟長時間的防疫，經濟咁停擺下去，唔病死都餓死。只是，始終新冠疫苗研發和實驗的時間不長，總令人擔心接種後有甚麼後果。之前有內地企業家漏口風，話疫苗接種對生育率或有潛在負面影響，雖然相關言論已極速被消失，但對於新式的核糖核酸疫苗可能影響生育的憂慮未消。當全球不少人口接種了疫苗，若事後才發現對未來人口深遠影響的話，全球長遠供需格局可能不大一樣，最極端的想像，是房屋需求大降，有屋冇人住，好多工種須要由機械人代勞，可能將來家傭不再是「姐姐」，而是機械人甲，所以AI(人工智能)股可能會好吃香…

其次是，疫下全球央行大放水救市，利率推到去零，歐洲甚至行負利率。香港人如今用H按做按揭，供樓利息低企，供多啲本，都真係幾爽。再唔係得閒簽個名借低息稅貸，炒股又好，買嘢又好，反正利息特低。之不過，全球低息日子大概已經到了盡頭，疫後貨幣政策正常化，利率只會升不會再大跌之下。大戶用幾萬蚊利息作為本錢，借一兩億銀入大飛抽熱門新股的瘋狂日子，將會成為歷史。取而代之，係通脹重臨，百物騰貴，借低息貸款消費成絕響，去槓桿下世界經濟規模將大縮水，一切從此變得不一樣…

股民冇嘢好炒，憑空想像的兩大疫後奇景，會唔會成真？就留番畀時間來說明…

東網產經專欄作者 帥哥