金曹：期指本周轉勢關鍵位睇28112點
2021年07月08日 08:45
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期指周三跌落27,706點，市場主要有3大憂慮：第一，內地繼續嚴打壟斷市場的大型科網平台，續早前阿里巴巴(09988)、騰訊控股(00700)被罰款，滴滴出行的應用程式突然被下架，投資者對中國科網股的投資局有戒心。第二，Delta變種病毒可能拖慢全球經濟增長。第三，美匯指數有轉強的趨勢，對中港股市不利。
事實上，恒指於6月28日反彈上29,288點之後，6月期指29,064點結算，之後急速回調比較意外。恒指雖然連日下挫，但由於周三建設銀行(00939)及中國人壽(02628)除息，7月不會再被除息影響低水。如果7月期指低水的幅度超過40點，反映大戶對後市睇淡，相反如果期指持續高水，表示由29,064點結算後的淡倉陸續平倉食胡，對後市反彈有利。現時評估7月期指如無法上突7月2日恒指收市28,310點之後企穩，便無法回到5月、6月的長方形交易區，後市仍然係弱勢。
不過，跌穿重要整數心理關口28,000點或會回升，反彈幅度料為跌幅的約25%，最近幾日期指已由高位29,333點跌到低位27,706點，已跌了1,627點，接近每月大約1,600至2,000點的正常波幅範圍。
後市有兩個可能走勢，第一，如果期指反彈25%跌幅，即406點，28,112點(27,706點+406點)成為今個星期的反彈目標，如今個星期都未能重上28,112點，表示走勢非常弱，可能7月低位要見到27,500點以下。周三活躍期權成交區27,000至28,800點，最壞打算7月應在27,000點有較強支持。第二，如果今個星期反彈高於28,112點，即有機會已解除大跌危機，只要下星期不跌穿27,800點，7月期權仍有機會回到28,310點炒上落。
此外，騰訊跌穿550元，估計已經差不多有力反彈，通常70元波幅操作，下方支持位540元、上方阻力位610元，跌穿540元買入作長線部署。
期權及程式交易專家 金曹