金曹：期指本周轉勢關鍵位睇28112點

不過，跌穿重要整數心理關口28,000點或會回升，反彈幅度料為跌幅的約25%，最近幾日期指已由高位29,333點跌到低位27,706點，已跌了1,627點，接近每月大約1,600至2,000點的正常波幅範圍。

後市有兩個可能走勢，第一，如果期指反彈25%跌幅，即406點，28,112點(27,706點+406點)成為今個星期的反彈目標，如今個星期都未能重上28,112點，表示走勢非常弱，可能7月低位要見到27,500點以下。周三活躍期權成交區27,000至28,800點，最壞打算7月應在27,000點有較強支持。第二，如果今個星期反彈高於28,112點，即有機會已解除大跌危機，只要下星期不跌穿27,800點，7月期權仍有機會回到28,310點炒上落。

此外，騰訊跌穿550元，估計已經差不多有力反彈，通常70元波幅操作，下方支持位540元、上方阻力位610元，跌穿540元買入作長線部署。

期權及程式交易專家 金曹