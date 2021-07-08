港交所：ETF新價位表推出一周年　價差收窄成交增

為幫助投資者進一步降低ETF的交易成本，香港交易所在2020年6月1日推出新的ETF價位表及持續報價莊家責任，下文將回顧措施推出一年以來對香港ETF市場的影響。

與舊ETF價位表相比，新價位表將香港上市ETF的最低上落價位降低最多80%，為投資者節省超過17億港元的交易成本，更有助提升香港ETF市場的流動性增長。

香港交易所數據顯示，於香港上市的ETF的平均每日成交額在新價位表推出後的12個月內上升至65億元，較此前的12個月增長了12%。其他有關新價位表的重點成效如下：

超過60%在港上市ETF的價差收窄了至少10%；

不同流動性層級的ETF均錄得價差收窄：交易較活躍的ETF(平均每日成交額超過1億港元)的價差平均收窄了53%，而成交額較少的ETF(平均每日成交額為100萬港元或以下)的價差亦平均收窄了13%；

以產品種類而言，香港股票槓桿及反向(L&I)產品的買賣價差收窄幅度最為明顯(-64%)；

及以交易貨幣而言，美元櫃枱的價差收窄幅度最為突出(-23%)

甚麼是買賣價差？

「買賣價差」是指買方願意支付的最高價格，與賣方願意接受的最低價格之間的差額。買賣價差是ETF交易成本的主要組成部分之一。一般而言，價差愈窄，交易成本就愈低。投資者可透過節省交易成本，獲得額外回報。

影響價差的兩大主要因素，分別是成交額及波動性。成交活躍的ETF普遍價差較窄，根據香港交易所資料，平均每日成交額超過1億港元的ETF，其價差中位數約為6.6點子，而交投較少的ETF的價差則相對較闊（見下圖2）。

此外，當市場波動性上升時，ETF莊家所報的價差一般較闊，以補償他們為提供流動性而承擔的風險。同時，ETF相關證券的價差亦會影響ETF價差。

新價位表促使ETF價差收窄

究竟價位表對ETF價差有甚麼影響？價位表載列了證券市價處於不同價格範圍的最低價格變化幅度(即最低上落價位)。ETF的價差不能低於價位表所允許的範圍，換言之，減低價位表中的最低價格變化幅度，等同於降低最低可實現價差。

自去年香港ETF市場引入新價位表後，便出現價差收窄的趨勢，而價差收窄有助ETF成為較低成本、可分散投資的工具。

買賣價差無疑是ETF投資成本的重要一環，但在投資ETF時，投資者應同時考慮投資總成本(TCO)中的交易成本及持有成本兩個部分(後者包括基金和投資者層面的稅項)。此外，與所有投資一樣，ETF投資涉及風險，無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先了解ETF投資的風險。有關詳情請瀏覽香港交易所網頁：www.hkex.com.hk/ETP

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)