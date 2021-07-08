許繹彬：博反彈可吼不涉個人私隱科技股

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場以為港股終於捱過「五窮六絕」可以迎來「七翻身」，但踏入7月卻連日下跌。28,100點的重要支持被推倒，前景仍然未明。

許氏認為，內地突傳出不同類型對股市不利的消息，相信「空穴來風，未必無因」，所以接下來可能會有更多與違反使用個人訊息的消息出現，此明顯會對科技股不利，特別是在美上市的中概股，因為不少此類股份醖藏着龐大的個人資料，所以投資者格外留神市場上的消息，短期相信科網股亦存有頗大的波幅。