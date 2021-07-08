許繹彬：博反彈可吼不涉個人私隱科技股
2021年07月08日 10:57
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，市場以為港股終於捱過「五窮六絕」可以迎來「七翻身」，但踏入7月卻連日下跌。28,100點的重要支持被推倒，前景仍然未明。
他認為，大市下跌的主要原因與內地連續數天不斷傳出對股票市場不利的消息不無關係，先有中概新股滴滴出行涉嚴重違法收集使用個人信息因而國內下架整改，此消息一出，市場相信內地繼反壟斷後，開始會監管違法使用個人信息的平台，更有傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市，懲罰力度將會超阿里。因消息言之鑿鑿，引發本港科網小股災，恒生科指周三(7日)已跌穿7,500點水平，一向反彈力強的科網龍頭(ATMX)全線跑輸大市，而騰訊控股(00700)股價更跌穿550港元，美團(03690)跌穿300元大關，見半年低位。
他續指，矛頭不但直指科網股，同時亦有消息傳出國家藥品監督管理局藥品審評中心於上周五(2日)發布「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導原則》」意見的通知書。市場憂慮往後獲批上市新藥數量減少，影響未來CXO公司(醫藥外包)的盈利能力。消息拖累一眾醫藥股如藥明生物(02269)等暴瀉，慶幸的是醫藥股仍能在周三逆市反彈。
許氏認為，內地突傳出不同類型對股市不利的消息，相信「空穴來風，未必無因」，所以接下來可能會有更多與違反使用個人訊息的消息出現，此明顯會對科技股不利，特別是在美上市的中概股，因為不少此類股份醖藏着龐大的個人資料，所以投資者格外留神市場上的消息，短期相信科網股亦存有頗大的波幅。
美股方面，大市終於出現調整，不過由於美股現階段的水平仍可算是全球最強，現階段暫仍只會視作技術性調整，但反映科技股指數的納指，其跌幅顯得溫和，所以建議投資者可以留意不涉及個人私隱的科技股作反彈之選，例如軟件即服務股(SaaS)中的微盟集團(02013)及明源雲(00909)等股份，部署反彈短炒。