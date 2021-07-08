【瑞通推介】恒指連跌8日　資金即市撈牛較前保守

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局6月議息會議紀錄顯示，官員普遍認為未達到啟動削減買債的門檻。道指隔晚收報34,681點，升104點或0.3%。

恒指周三(7日)盤中低見27,703點，收市報27,960點，跌112點(或0.4%)，7個交易日累跌1327點或4.5%。周四(8日)早段跌勢未止，再挫500點，跌至27,400點水平。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾5,800萬元，反映投資者繼續看好後市反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點，而熊證街貨重貨區為收回價29,500至29,599點。

內地電動車製造商小鵬汽車周三在香港掛牌，一度高見168.5元，其後曾跌破160元，全日平收於165元上市價。公司管理層表示上半年已交付逾3萬輛電動車，下半年會推出兩款新車，交付可改善，又料今年研發開支會翻倍。此外，指數公司富時羅素把小鵬汽車ADR納入旗下指數於周四起生效。小鵬周四早段受壓，一度挫逾7%，破底低見151.1元。周三有逾1,000萬元淨流入其認購證。

市場監管總局對互聯網領域違法實施經營者集中處罰，當中涉及騰訊控股的案件5宗，加上先後遭內地審查的滴滴出行、滿幫集團和看準網，騰訊均有份投資，騰訊周三盤中曾挫3.7%至538.5元，為年初至今最低位。周四早段繼續走弱，一度跌超過3%，曾跌穿530元水平，再創今年低。周三有逾21億元北水淨沽出騰訊，是最多北水淨賣出港股。輪證資金流方面，超過6,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾150萬元淨流出。

香港交易所公布落實簡化及數碼化港股首次公開招股程序，最快明年第4季實施。另外媒引述消息指，中證監正籌備收緊中概股海外上市監管，包括使用可變利益實體(VIE)架構的公司在香港或美國上市，都需要得到內地批准。港交所上日一度飆逾6%，升抵495元的1個月高位，全日維持5.3%升幅，報491元。周四早段曾逆市升逾3%，突破500元，高見510元。周三有約4.9億元北水淨買入港交所。輪證資金流方面，逾1,600萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾920萬元淨流入。

舜宇光學主要客戶之一的三星電子，預計第2季營業利潤按年增長53%，另投資者觀望舜宇快將公布上月出貨量數據，股份周三先跌後回升，重返240元及10天線以上收市，漲3.6%。周四早段回落逾3%，跌至231元水平。周三分別有近30萬元以及約120萬元淨流入其好倉和淡倉。

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