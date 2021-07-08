【高盛推介】騰訊股價尋底 博反彈須注意條款
2021年07月08日 11:54
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(7日)再度下跌並失守550港元水平，收市跌約1.9%，周四(8日)早段繼續下跌，低開約1.5%後跌幅擴大，低見529.5元，創本年初至今的低位。
市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》規定，對騰訊等涉案企業分別處以50萬元人民幣罰款。有報道指騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，騰訊將與國家天文台共同發布探星計劃。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2.36億元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1.18億元，並見周三流入牛證的資金分佈在各收回區域的產品。
淡倉方面，則見周二(6日)及周三共錄得約130萬元資金流入認沽證。而周三流入熊證的資金則集中在595元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，則見近期北水賣出騰訊，過去5個交易日共錄得約141.8億元資金淨賣出。
投資者如看好，由於騰訊現跌穿近9個月的支持位，股價走勢未明，因此宜多注意產品所帶來的風險，及宜重新審視產品條款。認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價550至620元間產品中，槓桿最高的騰訊購證(17242)。貼價選擇可留意屬中期的低面值騰訊購證(12837)。牛證方面則宜選擇遠牛減低收回風險。可留意新上市騰訊牛證(62556)。遠牛選擇可留意新上市騰訊牛證(62570)。
騰訊購證17242，行使價608.5元，2021年11月19日到期，實際槓桿9.2倍，行使價550至620元間產品中，槓桿最高。
騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、中期、低面值。
騰訊牛證62556，收回價490元，行使價487.2元，換股比率500，槓桿比率11倍，新上市。
騰訊牛證62570，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率6倍，新上市遠牛。
騰訊沽證24234，行使價515.38元，2021年9月17日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿。
騰訊熊證62561，收回價580元，行使價583元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，新上市近熊。
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