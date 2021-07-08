【高盛推介】騰訊股價尋底　博反彈須注意條款

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(7日)再度下跌並失守550港元水平，收市跌約1.9%，周四(8日)早段繼續下跌，低開約1.5%後跌幅擴大，低見529.5元，創本年初至今的低位。

市場監管總局根據《中華人民共和國反壟斷法》規定，對騰訊等涉案企業分別處以50萬元人民幣罰款。有報道指騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，騰訊將與國家天文台共同發布探星計劃。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2.36億元，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1.18億元，並見周三流入牛證的資金分佈在各收回區域的產品。

淡倉方面，則見周二(6日)及周三共錄得約130萬元資金流入認沽證。而周三流入熊證的資金則集中在595元以下收回價的產品。

觀察港股通資金流向，則見近期北水賣出騰訊，過去5個交易日共錄得約141.8億元資金淨賣出。

騰訊購證17242，行使價608.5元，2021年11月19日到期，實際槓桿9.2倍，行使價550至620元間產品中，槓桿最高。

騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.5倍，貼價、中期、低面值。

騰訊牛證62556，收回價490元，行使價487.2元，換股比率500，槓桿比率11倍，新上市。

騰訊牛證62570，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率6倍，新上市遠牛。

騰訊沽證24234，行使價515.38元，2021年9月17日到期，實際槓桿10.7倍，高槓桿。

騰訊熊證62561，收回價580元，行使價583元，換股比率500，槓桿比率9.9倍，新上市近熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2021年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。