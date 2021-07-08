人行：支付壟斷不僅存在於螞蟻　正對產業採取措施

中國人民銀行副行長范一飛表示，包括像螞蟻集團反壟斷情況進行了一些約談，另外也披露了相關信息。壟斷現象其實不僅僅存在於螞蟻集團一家，其他機構也有這樣的情況。對螞蟻集團採取的措施也會推行到其他的支付服務市場主體。

虛擬貨幣方面，他指出，私人數碼貨幣的典型代表是比特幣等這樣的貨幣，也包括推出的各種所謂「穩定幣」。這些貨幣本身已經成為一個投機性工具，市場出現了這種情況，也存在威脅金融安全和社會穩定潛在的風險。

他續指，目前內地正在數碼人民幣的試點過程之中，高度關注數碼人民幣究竟對貨幣體系、貨幣政策、金融穩定帶來哪些影響，正努力通過業務、技術和政策設計，確保數碼人民幣體系對宏觀方面的影響降到最低。針對數碼人民幣試點，主要是白名單邀請方式，據悉白名單用戶已達1,000萬。

他又提及銀行業減費讓利情況。2020年，銀行業減費讓利3,568億元人民幣(下同)，較2019年增加40%，與引導金融機構降低貸款實際利率、貸款延期還本付息等政策相配合，完成金融系統向實體經濟合理讓利1.5萬億元的目標。支付行業各方優化支付服務供給，採取減免商戶手續費等措施，向實體經濟讓利超百億元。當前內地支付市場競爭充分，近年來支付行業持續讓利，支付手續費收費總體低於國際水平。