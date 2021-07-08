鄧建初：上沖下洗翻騰市　衍生工具更易輸

踏入2021年，港股除了年頭的急促上升，帶來一陣驚喜之外，接下來的走勢似乎無路可捉。上落多次，每次出現突破，當眾人皆以為會轉勢出現單邊市，孰料順勢而行卻變成輸錢而回。

十指痛歸心，如隨意倣效坊間所言，亂定止蝕位的話，經過多次的虧損，足以堪比一次股災的損失程度。聽同行說，近月一眾客戶，輸得頭崩額裂，尤其進行衍生工具如期指、期權、窩輪、及牛熊證等，在這般上衝下洗的市況中，本錢已所剩無幾，除非是高手，知所進退。反而善於捕捉股票走勢的精明股民，及時於高位套現離場，來來回回的贏多輸少，總可跑贏恒生指數甚多。

有學生傳來訊息，嘆息自己心急想搵快錢，近期炒賣牛熊證，輸了10多萬元。他實際操作過程，初哥並不真正了解，然而，經過多年的股票經紀生涯，深明普羅股民的炒股心態。大部分人都需要安全感，喜歡站在安全位置來炒股票，忽略了值博率的問題。加上聽得太多坊間評論，沒有做功課詳錄過往的言論，命中率如何等重要數據。炒股票除了要看懂圖表語言，最重要入市時計算值博率，並用止蝕盤來保障睇錯市時有退路可走。留得青山在，哪怕無柴燒，散戶本錢有限，萬一被套牢了，金錢時間雙重損失，更要命的是信心難復。

窩輪及牛熊證是高風險的衍生產品，N年前初哥曾寫過「當炒輪」專欄，雖然命中率頗高，但眼見眾多小散戶買賣輪證其實是輸多贏少。入市拿捏得不準確，或者只懂上車不懂落車，小散戶買了貨只會傻傻哋等。然而，窩輪是有時間性及溢價的，根本等無可等，等下去只會愈來愈跌。後來股民輸得太多，不喜歡炒窩輪，發行商又推出了只有時間性，但少了溢價的牛熊證。炒輪者轉往炒牛熊證多的是，然而牛熊證有一條款，就是觸及打靶價位立即被殺，縱使後來大市真是上升或下跌也無補於事。

「食得鹹魚抵得渴」，參與者應知其風險之所在，當然，如能捉到時機，股價一如所料大升或大跌，買入窩輪或牛熊證自然獲利不菲。

現時市況詭異多變，看圖表要懂得揀選何種工具，及捉摸到市場群眾心理，才有致勝之機會。簡單如移動平均線，在今年飄上飄落的市況、於長方形區域內行走的大市，應用此線均屢屢出錯，跟其指標入市及止蝕離場，多個回合大戰後，本錢輸剩無幾。奇怪的是，仍有眾多股民迷信於平均線，活脫脫就是「身在局中不知局」的寫照。若應用某工具仍持續輸錢，應暫停炒賣，勤力做功課，檢討得失的原因，然後重新再入市，勝算才能提高。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)