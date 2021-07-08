陳蓓敏：科技股下跌屬短線衝擊

美國長假後復市，道指於高台回落，跌208點，收報34,577點。市場以國債孳息率拉低做藉口，標普銀行股指數跌2.5%。納指創新高，收報14,663。美國6月綜合採購經理人指數和服務業指數PMI終值數據，皆低於市場預期。經濟數據復甦不似預期，坐在白宮的總統和其背後幕僚，定必努力用盡方法，在未來數月為拜登執政期打打氣。歐洲股市偏軟，因擔心變種新冠病毒，和經濟復甦風險。

經歷數天調整後，上海指數和深證指數，終於見反彈。後者昨日(7日)更一口氣升272點，臨近阻力萬五關口。港股偏弱，步伐傾向跟跌不跟升局面。外憂内患下，恒指昨曾低見27,703，市場憂見27,500攻防線。市場擔心因中央對企業嚴加管控，會阻礙科技企業發展空間機會。其實修訂規則，訂立法紀，是恒常行動，屬短線壓力。體育用品股，海運和玻璃板塊，變成精彩強勢的一角，各有各風騷。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)