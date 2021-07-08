【高盛推介】平保急跌見1年新低 輪證精選
2021年07月08日 12:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安周三(7日)升約0.2%，但周四(8日)早段則下跌，低開約0.5%後跌幅擴大，低見72.3元，創1年新低。
有券商指內地壽險保費增長在疫情後年代復甦較預期慢，因受到加強對壽險產品和代理銷售行為監管，以及疫情打擊保險經紀線下活動。但基於保障及長期儲蓄需求強勁，料中國壽險行業長遠有潛力，並長遠仍看好行業前景。當中平保獲該行維持「買入」投資評級，惟目標價降至111.66元。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納好倉，當中認購證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,650萬元。牛證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，當中周三流入的資金較集中在63至65元收回區域的遠牛。
淡倉方面，則見認沽證於周三獲資金轉向流入。而81元以下收回價的貼熊獲周三流入熊證的資金留意。
投資者如計劃部署好倉要留意產品條款，過分價外的認購證追蹤能力弱，須謹慎選擇產品部署。認購證方面的貼價高槓桿選擇可留意屬行使價73至83元間產品中，槓桿最高之一的平保購證(17067)。貼價選擇可留意年期約6個月的平保購證(14420)。牛證方面可留意屬遠牛的平保牛證(59126)。
平保購證17067，行使價82.93元，2021年12月15日到期，實際槓桿11.2倍，貼價、行使價73至83元間產品中，槓桿最高。
平保購證14420，行使價75.8元，2021年12月23日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、中年期、低面值。
平保購證16834，行使價86.05元，2021年11月25日到期，實際槓桿12.8倍，價外、高槓桿、低街貨。
平保牛證59126，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬貼熊的平保熊證(54134)，收回價80元，行使價80.6元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，首三高槓桿之一貼熊證。
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