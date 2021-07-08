瑞士盈豐料香港科網股呈弱　看好內地創業板及科創板

瑞士盈豐資產管理(EFG)周四(8日)發表下半年中港及環球市場展望，投資管理副總監趙國江指對下半年環球經濟復甦感樂觀，維持較高比例的股票配置及減少固定收益類資產的配置。

●上半年股票表現勝債券

該行更看好領先全球經濟復甦、疫苗接種普及的美國股市、上半年因資金輪動及疫苗接種速度較慢而表現落後的日本和亞洲股市。固定收益方面，該行偏好可轉換公司債券及高息的股債混合資本債券。

上半年經濟復甦持續向好，股票表現由優於債券，其中歐洲股票增長達15%。隨着預期聯儲局加息，債券投資者獲利回吐，10年期債息跌2至3%。商品方面，以原油表現最為突出，布蘭特期油升幅達56.3%。下半年隨着疫苗普及，重啟經濟步伐加快，料今年全球經濟增長為5.8%，美國達6.9%，中國為8.5%。

●2023通脹預期維持2%

雖然美國核心通脹指數上升至3%，但就業復甦比經濟增長有滯後情況，他認為是受全球供應鏈影響，屬於過渡性，例如航運費用升5倍，過去兩個月晶片缺貨嚴重，導致美國二手車價格上升，但投資者對2023的長遠通脹預期維持在2%水平。市場正密切留意8月在Jackson Hole舉行的全球央行銀行會議，以及9月美國聯儲局例會，釋放最新政策風向。

●美息料2023年前不加

至於聯儲局加息的進程，他指雖然部分官員表示2023年之前會加息兩次，但加息的確定性偏低，上月聯儲局的口風偏緊，原因是美國通脹升溫較快，為控制能源及金屬等價格，並為市場降溫，於是當局改口風希望減少投機情況。觀乎最近商品價格漲幅緩和，他預料當局很大機會維持年初2023年前不會加息的預期。

他又預計，聯儲局收水程序有先後次序，會先減慢量化寬鬆步伐，若今次收水亦會參考早前失敗的經驗，料當局早在縮緊政策前10至12個月便與市場溝通，讓市場慢慢消化消息，因此投資者可密切留意8月份Jackson Hole全球央行銀行家年會及9月聯儲局定期會議。

●科網股續令港股受壓

當被問到內地近日打壓中概股對港股所造成的影響，瑞士盈豐銀行研究分析師李思卉預料，科網股繼續受反壟斷、平台經濟及數據監管影響，估值受壓制，下半年表現將較弱勢，並對港股造成壓力。板塊部署方面，過去一年航運運費上升不少，板塊自去年第4季以來已上漲不少，但該行中長線仍較看好航運股。

●A股創業板次季跑贏

內地股市方面，她表示年初美國債息上揚，投資者有風險偏好切換，加上中國有很多短線投資者，造成較多恐慌性拋售，大型科技股大幅調整。但上半年的交易額僅6,000億至7,000億元人民幣，證明市場恐慌性已過，加上經濟復甦不錯，貨幣政策穩定，內地股市基本面不俗。

中國的創業板和科創板於第二季表現領先全球及美國，分別上升了25%和27%，預期下半年半導體、新能源、新消費及醫療行業發展更好。至於香港大型科網股及美國上市的教育股受制於政策，表現較落後，料未來一年或更長時間受影響，不過政策有利行業可持續性發展，例如平台經濟及反壟斷可保障中小型科網股，有利市場競爭及創新，另中國面對老齡化及生育率不足問題，故要解決教育成本高的壓力。

●內地降準勢撐股市

對於中國國務院釋放降準信號，她則表示內地經濟復甦強勁，但當中的消費仍較弱勢，經濟復甦處於不平衡狀態，低收入人士的收入進一步減少，影響消費意欲，故政府為幫助有收入較低的人生，需要保持政策靈活性，可能會採取降準，但相信會視乎之後經濟會否出現大問題，料宏觀政策保持友好及穩定，對企業的收入及生意有正面作用，同時能支持股市及企業估值。

●下半年投資可留意...

下半年投資主題，趙建議可留意大幅增加的網上虛擬銀行和支付平台。固定收益類別亦可留意人民幣債券，中國10年期國債收益率達3.1厘，美國國債只有1.3厘，人民幣具升值潛力，而且購買力平價較美元低。

他續指，除歐洲外，下半年小型股仍會跑嬴大型股。隨過去一個月債息跌至1.3厘，美國科技股表現跑贏，下半年是投資不錯的選擇。但中國科網股因監管限制大幅跑輸美國。美國醫療成本昂貴，若出現新藥或雲端管理產品能節省成本，生物科技將是下半年另一投資機遇。另外，綠色債券和氣候變化也是投資主題，其中碳排放佔比極大的農業及食物產業，如何提升效率將製造不同投資機會。