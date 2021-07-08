朗詩綠色生活：擬在西南市場及大灣區等物色併購項目

首席財務官劉超補充，主要在現有的地產項目合作基礎上，再延伸至物管業務。由於目前市場收購價水漲船高，較傾向股權合作。

該公司去年第三方管理收入佔比達75%，惟有關業務的毛利率水平較低。劉氏解釋，公司於2019年加強拓展第三方項目，年內新增管理面積約500萬平方米。基於大規模改善項目質素，故投入較大，拉低整體毛利率，但去年起已見規模效應，有關項目的毛利率與來自同系朗詩差距收窄，日後會加強智能化、部分服務外判等，以減省人力成本及經營成本。

他續表示，公司計劃調整業務結構提升盈利能力，包括增加毛利較高的社區增值服務佔比，期望今年能增至1成，而未來3年升至15至20%，同時帶動整體毛利率由去年26.7%增至3成。