新鴻基公司斥3.3億美元設多重經理人對沖基金投資組合

新鴻基公司( 00086 )公布，推出由其香港全資基金管理平台Sun Hung Kai Capital Partners Limited(SHK Capital Partners)(證監會中央編號：BQL519)管理的多重經理人對沖基金投資組合──SHK Latitude Alpha。

SHK Latitude Alpha由新鴻基公司透過將現有已成功運行4年半的對沖基金投資組合轉入該基金，並投入3.3億美元而成立。SHK Latitude Alpha建基於公司多年聚焦於對沖基金的投資經驗及往績，該往績展示出高於基準的強勁表現。

至於SHK Latitude Alpha由董事總經理及投資組合經理甄浩然主導，採取全球性布局、偏重亞洲的策略。該策略的重點在於物色能在投資周期內締造卓越風險調整回報的優質資產管理人。

投資組合的很大一部分是通過其創始人或戰略投資者分配給對沖基金，或分配給現時已對新投資關閉的基金，為投資者提供他們無法觸及的投資機會。SHK Latitude Alpha 的相關條款均經過獨特設計以符合投資者的最佳利益。