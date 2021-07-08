新世界主動拆卸重建大圍柏傲莊III保質素　846戶受影響

新世界發展股價周四跌約4.5%至38.15元，港鐵則靠穩升0.22%，報44.05元。

新世界強調，是次事件只涉及柏傲莊III正興建中的兩幢樓宇，即第1座及第8座。柏傲莊I及II的建築質量及安全，符合相關法例及法定要求。

發展商指出，於6月中收到承建商的通知，柏傲莊III第8座部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求，經註冊結構工程師評估後確認樓宇結構安全，並隨即主動展開全面檢測。其後於7月3日的檢測中，發現第1座及第8座的牆身底座部分混凝土強度未達標，新世界於7月6日主動通知港鐵及屋宇署，確認有關全面測試結果。

為確保柏傲莊III的樓宇質量及令買家安心，新世界決定把第1座及第8座已興建的樓層拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月(確實日期將由認可人士核實)。新世界謹就延期交樓，向受影響人士致歉。新世界以最負責任的態度主動匯報，並向受影響的846戶買家作出以下4大承諾：

1、買家自由選擇：買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇哪一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償；

2、利息補償：從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘(即7%)計算，最多可獲延期交樓全期的利息補償；

3、額外津貼：以購買樓價1,500萬港元單位的即供買家為例，額外津貼（連同利息補償)共可獲115萬港元；

4、質素保證：集團會確保柏傲莊III的樓宇質量及安全符合相關法例及法定標準，將委託獨立第三方檢測後才向買家交樓。

新世界於未來數天將安排專人跟進買家事宜，並陸續向柏傲莊III的買家發信，詳細解釋有關安排。公司早前已完成檢測柏傲莊I及II的建築結構，檢測結果顯示，兩期共5座樓宇(第 2、3、5、6及7座)的結構安全均合乎相關法例及法定標準，有關檢測報告已呈交相關政府部門審閱。為令柏傲莊I及II的買家安心，公司近日再主動委託獨立第三方機構進行覆檢，至今全部達標。

此外，港鐵表示高度重視其物業發展項目的質量，對此事十分關注，已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作出跟進，以確保相關樓宇符合已獲批設計的要求，並充分考慮受影響買家的利益。

新世界在通過公開招標程序及與港鐵簽訂協議後，受委託發展此項目，負責項目的設計、建造、協調及監督質量以完成工程，並需符合相關法例及法定要求。涉事的兩座樓宇的建造工程現已暫停，有待發展商全面調查事件及盡快落實妥善的補救方案，確保達到政府監管部門的要求及通過審批。與此同時，港鐵公司亦要求發展商對項目其他座數樓宇的施工質量進行確認。