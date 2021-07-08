分析警告美股估值過高　惟大冧市須要誘因…

外媒引述晨星發表今年第3季美股展望報告指出，目前美股估值較該行公允價值高約4%，投資者仍可把握機會持有優質股票，並將美國今年GDP增長率預測上修至6%、通脹率料升至 2.9%。

晨星首席美國市場策略師Dave Sekera表示，能源股連續三季跑贏大盤，但目前估值仍被低估；而價值股受惠經濟復甦及拜登基建方案，最具投資價值。惟他強調，雖然預期經濟強勁增長將維持至2023年，但市場對未來獲利增長的預期依舊過高。

晨星追蹤的美股中，目前只有不到12%評為4星或5星，在過去15年內，僅有6個月出現此情況，雖然估值指標未必能反映市場短期走勢，但過往每次出現此情況的幾個月內，市場都會出現約5至20%的調整，但投資者仍可伺機布局優質及擁有寬護城河的公司。

針對美國經濟前景和通脹預期，晨星將美國今年GDP增長預測由先前的5.3%上調至6%，並認為全年通脹率將升至2.9%左右，為2008年以來的最高水平，不過長期仍會回落至約2%的平均水平。

該機構又認為，通脹上升主要因為2020年疫情帶來經濟衰退及價格壓力，另一系列供應鏈方面的問題，例如半導體短缺，亦造成了定價壓力。然而這些短暫因素不會令未來幾年的通膨率達到2021年的水平，但勞動力市場緊張情況將令未來幾年的核心通脹率略高於美國聯準會2%的目標。

● 貝萊德下調美股評級 看好歐日股市

此外，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)表示，將美股的評級降至「中性」，原因是近年來推動企業利潤率上升的趨勢可能將會逆轉，同時上調歐洲和日本股市的前景。

貝萊德對美股的評級從「增持」下修至「中性」，指隨着經濟重啟範圍進一步擴大，美國之外的已開發市場股票在經濟重啟佔據了有利位置。此外，潛在的高稅收加上更多監管規定，可能對美股的強勁表現構成挑戰。

該行看好歐洲、日本股市自當前的經濟重啟階段中獲利，且與美國相比，這些國家面臨的稅收及監管風險相對較低，故將歐股從「中性」上調至「增持」，並指出歐洲科技和金融等週期性產業自去年3月以來一直落後於美股。隨着經濟重啟擴大到美國以外的地區，這些產業將迎頭趕上。雖然預期美股面臨壓力，該行仍看好中小企業股票表現，因為這些公司不太可能受到針對跨國大型公司的加稅與監管法規影響。

花旗集團美股分析師Tobias Levkovich早前曾表示，隨着市場在風險與回報之間取得平衡，美國股市將回調10%的可能性非常大。該行目前的謹慎態度反映在幾個因素，其中包括高昂的投資情緒、過高的估值水準和下滑的業績修正趨勢。儘管美股可能出現10至20% 的修正回調，但該行並不認為將會出現超過50%的跌幅。

● 災難爆發才會引發大崩盤

另外媒引述XOUT Capital執行長David Barse表示，目前股市幾乎沒有甚麼根本性的挑戰，除非出現另一個不可預見的事件，比如病毒在全球蔓延，或者某種災難爆發，否則市場所期待的市場崩潰不會發生。

儘管市場對通脹的憂慮持續加深，但他認為，貨幣政策不應成為投資者關注的問題，必須對那些負責管理貨幣和財政政策的人有一定信心，他們已奠定基礎，為他們的預測、將如何應對這些問題打下基礎。