道期插358點 油價跌逾1%
2021年07月08日 16:15
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美匯指數報92.56；港匯見7.7687；離岸人民幣(CNH)報7.4861；美元兌日圓報109.79；歐元企1.1814，英鎊處1.3775。金價高見1,811美元。油價挫逾1%，布油報72.5美元，紐油報71.2美元。比特幣挫逾7%，報32,320美元。道指期貨插358點。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數
●港股連跌8日，恒生指數冧807點或2.89%；國指跌327點或3.22%，至9,822點；恒生科指數跌281點或3.71%，報7,321點。主板大市成交約2,052億港元。美團挫6.4%，阿里跌4.13%。https://bit.ly/3xrywrx
-傳國泰兩名高層辭職，林紹波或接任行政總裁。
-港股冧至27230點水平，金礦股紫金挫逾半成。
●滬綜指收跌28點，寧德時代創新高。https://bit.ly/36kkyMb
-工信部：68家互聯網巨企已按要求完成整改。
-瑞士盈豐料香港科網股呈弱，看好內地創業板及科創板。
-憂慮中央監管？傳零氪科技擱置美國上市計劃。
●企業家庭疫下支出趨謹慎，日本銀行存款總額破頂。
●IDC：今年中國商業智能軟件市場規模料達7億美元。
●騰訊：將與中國天文台共同發布探星計劃。
●人行：支付壟斷不僅存在於螞蟻，正對產業採取措施。
●報告：全球企業勢擴資本支出，今年負債或增至69萬億元。
●傳內地便利店連鎖便利蜂申請在美上市，料籌39億元。
●電動車競賽！日本大金研新技術，電動車續航力增5成。
●全球「獨角獸」企業數量突破700家，按年急增五成。
●富時羅素指數再剔除20家中國企業，本月28日生效。
●朗詩綠色生活：擬在西南市場及大灣區等物色併購項目。