港交所成立中國業務諮詢委員會及內地市場小組

港交所指，已獲委任的諮詢委員會成員為春華資本集團董事長胡祖六、招商銀行前行長馬蔚華、高瓴資本集團董事長兼首席執行官張磊，並由港交所主席史美倫擔任諮詢委員會主席。其他成員包括香港交易所非執行董事張懿宸及集團行政總裁歐冠昇。諮詢委員會每年會召開數次會議。

港交所亦宣布成立內地市場小組，由港交所集團行政總裁歐冠昇擔任主席，成員包括中國內地業界和市場人士，他們將通過定期會議分享經驗，為香港交易所在中國內地的項目提供意見和建議。

史美倫表示，立足中國是港交所核心戰略，致力於進一步提升港交所和香港作為連接中國與世界的橋樑作用，而新成立的中國業務諮詢委員會及內地市場小組將為港交所未來推進中國發展戰略提供寶貴的支持。

此外，港交所歡迎太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建加入其國際諮詢委員會。該委員會成立於2019年，由來自世界各地的經濟、商業、技術和金融專家組成，擔任香港交易所董事會的顧問。隨着單偉建的加入，國際諮詢委員會現由七名成員組成。