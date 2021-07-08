大灣區基金三度減持創夢天地　累套9001萬元

按照該公司2020年年報，大灣區基金同年末持有該公司7.01%。然而，聯交所資料顯示，大灣區基金先於今年6月18日減持318.96萬股，每股均價5.071元；上周五(2日)再減持650萬股，每股均價5.005元；到了本周二(6日)又減持800萬股，每股均價5.163元，持股比重遂降至4.39%，跌穿須申報股權增減的5%水平。3次減磅行動下來，大灣區基金累計套現9,001.09萬元。

內媒指出，「大灣區共同家園投資有限公司由華潤集團、招商局集團、港中旅、中國太平保險、中銀投資、粵海集團、信和集團、恒大集團及商湯科技等國際大型產業機構、金融機構以及新經濟企業於2018年聯合發起成立，旗下設立大灣區共同家園發展基金，旨在支持香港發展成國際科創中心，促進香港再工業化，協助香港優勢產業於灣區發展，並與廣東及澳門等地企業和機構攜手，共同參與大灣區建設」。