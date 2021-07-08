中美科技戰激化　工信部將盡快推出稀土條例

中國工業和信息化系統產業政策與法規工作視頻會議日前已召開，工信部副部長王江平在會上發表講話，提及會推動稀土條例盡快推出，可預示中美科技戰勢進一步發酵。

隨着近一年來全球疫情、雪災等自然災害接踵而來，高調搶攻高科技產業關鍵原材料供應，已升級為中美貿戰新一輪導火線。內地手握稀土「王牌」算是無往而不利，惟工信部部長肖亞慶於今年3月初開腔直指，內地稀土因惡性競爭只賣出「土」的價格，明顯有意為這項戰略性資源的漲勢鋪路。

內地是全球最大的稀土生產和出口國，若中方落實管制減少稀土出口，將引發國際更大關注。肖氏早已解釋說，之所以發布稀土條例，主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及內地在實際發展中存在的問題來進行一些規範。規範目的就是讓市場在配置資源中起決定性作用。「當然政府在維持市場秩序中也要發揮好作用，該放的放，該管的要管住。」

王江平亦指出，今年以來，產業政策與法規各項工作取得階段性進展。重點行業立法得到加強，稀土條例制定加緊推進。他續強調，「十四五」(第14個5年規劃)時期是內地邁向製造強國、網絡強國行列的關鍵5年，做好產業政策與法規工作意義重大，該部門需重點做好5個方面的工作任務，其中之一是着力優化行業企業發展環境。