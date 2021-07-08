經絡：柏傲莊III延期交樓　銀行拒做按揭機會不高

柏傲莊III因物業底座混凝土結構未達標，將會拆卸重建，入伙日期延遲九個月，受影響買家逾800戶，可選擇繼續交易或即時取消，獲得額外津貼及利息補償。根據經絡按揭轉介研究部及該項目最新成交紀錄冊數據分析，柏傲莊III最新售出852伙單位，佔整體單位的95.5%。當中有435伙買家選用即供付款方式，佔比約為51.1%；另有417伙買家選用建期付款方式，佔比約48.9%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，發展商實力雄厚，加上迅速果斷應變及提供多項補償措施，銀行及買家應有足夠信心該項目最終能完成交易。據了解，銀行取態正面，相信買家被銀行拒絕承造按揭，或買家主動取消成交的機會不高。曹續指，是次選擇即供或建期付款方式的買家比例平均，料買家往後承造該單位的按揭問題影響不大，但延後成交有可能涉及額外的租樓費用，令買家失去預算。因此，發展商提供額外津貼及利息補償減低買家損失。而發展商提供的補償金額會否於借貸額上扣減仍有待銀行確認，不過曹德明認為，該盤以大碼單位為主，買家實力相對充足，借貸額減少對此類客戶的影響不大。