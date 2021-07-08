360數科所屬App遭下架　美國開市前瀉近2成

之前表示過籌備來港上市的內地金融科技公司360數科，據報核心產品「360借條」應用程式(App)從多個應用商店下架，消息拖累其美國股價周四(8日)開市前暴瀉18.98%。

內地傳媒引述該公司回應稱，「360借條」被下架的起因是今年5月10日網信辦通報包括它在內的84款安全和網絡借貸類App，出現違規收集和使用個人信息情況，「由於我們工作人員疏忽，在規定時間內遺漏了某一個環節的整改，被要求從部分應用商店下架。我們已提交了新的整改方案並加緊推進整改，因此造成不好的體驗我們深表歉意」。

按照當時的通報，「360借條」違規事項包括收集與其提供的服務無關的個人信息、未經用戶同意收集使用個人信息等等。

360數科續表示，「360借條」仍可提供正常服務，基於相關要求及對App各項功能的用戶體驗優化，正在逐步迭代升級。

內媒又引述「某360數科高管」與投資者溝通之實錄，指據了解，上述遺留問題是在最近的網信辦常規檢查中被發現，跟日前國家對一些平台開展的國家安全審查毫無關聯。網信辦要求「360借條」暫時從應用商店下架，直到整改完全符合要求為止，而恢復上架的時間需要與屬地監管以及網信辦溝通，「預計不會等待很久」。

至於「360借條」被下架會否對360數科第三季度業務帶來影響，該高管回應稱，「主要因為下架只會短時間內影響在某些渠道的新客獲客。而一直以來，我們業務量的85%以上來自於老(舊)客，因此短時間的，部分渠道的新客損失不會對公司業務產生實質性影響」。與此同時，該公司已經採取措施臨時增加應用商店以外渠道去獲客，抵銷程式遭下架的影響。