港島豪宅地段標準戶　普通標準戶呎價高逾9萬元

疫情放緩刺激買家入市意欲持續上升，各區無論細價上車盤以至半山豪宅項目，踏入下半年以來承接情況理想，有港島傳統豪宅地段樓盤再錄樓價逾2億元交投，即使單位只屬普通標準戶，呎價仍高逾9萬元水平。

●21 BORRETT ROAD第1期高層逾2億元沽 呎價超過9萬

股市持續下跌，但無礙豪宅買家入市。據一手銷售資訊網資料，長實集團（01113）旗下港島半山21 BORRETT ROAD第1期，今日（8日）售出22樓7號單位，實用面積2,316方呎，連兩個車位成交價逾2.08億元，呎價90,026元。項目踏入7月已售出兩個單位，套現3.9億元。

●元朗山水盈樓價逾3,500萬洋房交易告吹

一手樓市氣氛向好，但個別買家仍放棄交易離場。據一手銷售資訊網資料，路勁地產旗下元朗錦田北山水盈錄得交易告吹個案，原本於6月28日售出的洋房23號，實用面積2,101方呎，連兩個車位以3,571.7萬元售出，呎價1.7萬元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

●恆大‧珺瓏灣1期下周推出16伙三房戶標售

屯門恆大‧珺瓏灣銷情第1期已陸續交樓，發展商今天（8日）推出全新銷售安排，於下周一起（12日）以招標形式推出16伙三房單位發售，部分更享海景，屆時有望創項目成交價新高。是次首度推出三房單位均位處第1期，實用面積由790至798方呎，中層或以上可享黃金海岸一帶以至遊艇會海景。

●西半山巴丙頓山中層戶1919萬元獲承接

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西半山巴丙頓山，今日（8日）售出16樓D單位，實用面積562方呎，成交價1,919.92萬元，呎價34,162元。

●旺角千望獲1組買家逾1,557萬元連購兩伙一房戶

遠洋集團（03377）位於旺角的千望，由5月8日開盤至今，已售出52個單位，佔已推售60個單位的87%，總成交金額近3億元 ，平均呎價約23,657元。買家以年輕客主導，大部分屬自用。

項目最新錄得2宗成交，由1組買家購入兩伙一房連書房單位，涉資逾1,557萬元。其中8樓A室，實用面積318方呎，售價770.74萬元，呎價24,237元。而10樓A室則以786.76萬元售出，實用面積同為318方呎，呎價24,741元。

●THE HENLEY I單日賣出3伙 開放式戶成交呎價2.95萬

啟德新盤承接力強。恒基地產（00012）的THE HENLEY I，本月交投亦暢旺，今天（8日）單日再沽3伙，其中Condominium C 6樓G單位，實用面積208方呎，成交價613.97萬元，呎價29,518元。項目踏入7月以來暫已售出約28伙，據悉，為回應市場需求，發展商有機會於月內開售全新期數應市。