南韓擬2740億助攻汽車電池產業　三星卻跑了

外國媒體報道，南韓政府計劃到2030年向其電動汽車電池產業投資40.6萬億韓圜(2,740億港元)，以確保其在該領域的全球地位。不過有消息同時指出，南韓三星SDI將遠赴美國建電池廠。

南韓政府在一份聲明中表示該計劃旨在確保為企業的投資和研發提供激勵，幫助它們成為電池市場的全球領導者，這將是國家未來經濟的重要組成部分。據報LG能源解決方案、SK創新和三星SDI將成為關鍵參與者。

雖然南韓重金發展汽車電池工業，但在美國關稅規則變化的影響下，據報三星SDI可能將在美國建立一座電池工廠，以支持汽車行業向電氣化轉型。

消息指三星SDI一直在與Stellantis、亞馬遜和電動汽車初創企業Rivian等汽車製造商談判，計劃未來通過其美國工廠為下游汽車廠商供應電池。

三星SDI尚未決定是要和汽車製造商建立合資企業來修建生產基地，還是要將美國工廠作為獨立的製造基地。若果選擇前者，集團正考慮為Stellantis電池生產線投資至少3萬億韓圜，為Rivian電池生產線投資至少1萬億韓圜。

三星SDI的發言人表示，集團一直在評估在美國的擴張計劃，但尚未做出任何決定。事實上，三星SDI的國內競爭對手LG能源和SK創新公司此前已經先後宣布了在美國生產電動汽車電池的計劃。