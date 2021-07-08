道指挫逾400點　恐慌指數抽升

聯儲局會議紀要「放鷹」，拖累美股大跌，道指早段跌419點，至34,262點；標指亦跌55點，至4,302點；以科技股為主的納指跌200點，至14,464點。俗稱「恐慌指數」的的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)更飆升26.3%，見20.46點。

資金湧入債市避險，美國10年期國債孳息率曾跌7.3個點子，低見1.246厘，跌至2月以來低位。市場憂慮債息急跌將引發投資風格輪換，惟瑞信首席美股策略師Jonathan Golub繼續看好傳統經濟股，並稱目前經濟需求仍旺盛，因為人們手頭現金很多，到處都看到供應短缺。他稱投資者不應債息變化而捨棄價值投資，並推薦金融、能源和非必需消費品股。

惠峰國際發展董事張玉峰認為，下半年美股波幅將擴大，強調當前市場並非卻缺錢，但「有太多錢」，維持年底標指4,200至4,300點的目標，預期後市仍屬反覆橫行格局。不過，他仍看好大型科技股，推薦微軟、Adobe等近期受基金追捧的股份。同時也看好金融板塊，皆因此前美國大型銀行已通過聯儲局的壓力測試，可以重推股票回購，對股價有提振作用，並偏好投行業務佔比較重、且勇於創新的銀行，如摩根大通、高盛等。

個股方面，蘋果(Apple Inc.)股價於周三(8日)創下收市新高，已連漲7個交易日，惟其股價受制於大市，曾挫1.42%，低見142.46美元。深受散戶歡迎的網路券商Robinhood上市在即，惟有網民呼籲抵制其IPO，遭得不少響應。有意見對其商業模式提出質疑，指此前該券商曾經限制交易GameStop、AMC等散戶熱炒股，又稱其系統時有故障。