樓市藏暗湧！業主持西貢豪宅5年明賺暗蝕

雖然近期樓市暢旺，惟仍有業主涉微蝕離場。西貢逸瓏園一個兩房戶以940萬元易手，原業主於2016年7月以854萬元購入，帳面獲利約86萬元，惟料扣除交易費用及律師費等，屬明賺暗蝕。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●上環荷李活華庭A座中低層F室，實用面積615方呎，兩房間隔，業主以1,285萬元將單位易手，呎價約20,894元。原業主於2012年以822萬元買入，持貨9年帳面獲利463萬元或約56%。

●天后柏傲山3座中低層D室，實用面積596方呎，兩房間隔，業主以1,860萬元將單位易手，呎價約31,208元。原業主於2014年10月以約1,400萬元買入，持貨7年帳面獲利約460萬元或33%。

●北角海峰園高峯閣中層C室，實用面積約614方呎，吸引外區客以1,195萬元承接自住，呎價約為19,463元。原業主於2007年11月以約409萬元購入，是次轉手帳面獲利約786萬元或約2倍。

●柴灣道香苑大廈低層B室，實用面積388方呎，兩房間隔，業主以500萬元將單位易手，呎價約12,887元。原業主於2018年以380萬元買入，持貨3年SSD期滿即鬆，帳面獲利120萬元或約32%。

－－－－－－

九龍區

●將軍澳南豐廣場2座中低層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔，原業主開價760萬元，經議價後減價12萬元或約1.6%，最終以748萬元沽出，呎價約16,622元。原業主於2011年5月以約326萬元購入，持貨約10年轉手帳面獲利約422萬元或約1.3倍。

●將軍澳新都城1期2座中高層E室，實用面積526方呎，三房連套房間隔，單位原開價880萬元，後降價至869.8萬元獲同區換樓客承接，呎價約16,536元。原業主於2011年7月斥資406.8萬元購得，是次轉手帳面獲利463萬元或約1倍。

●西九四小龍本月暫錄約11宗成交，其中長沙灣宇晴軒佔5宗，平均實呎約19,862元。屋苑新近錄得6座高層G及H室交投，實用面積合共950方呎，去年7月以2,100萬元放售，後減約7.1%以1,950萬元易手，呎價約20,526元。原業主持貨約12年，現沽貨帳面獲利1,068萬元或約1.2倍。

●長沙灣泓景臺3座高層A室，實用面積約502方呎，兩房間隔，單位近日以935萬元沽出，呎價約18,625元。原業主於2010年3月以約372萬元購入，持貨11年現轉手帳面獲利約563萬元或約1.5倍。

●長沙灣昇悅居6座中低層B室，實用面積約607方呎，三房間隔，單位以1,180萬元放盤2日即獲區內客接洽，議價後減38萬元至1,142萬元成交，呎價約18,814元。原業主於2010年1月以約465萬元購入，是次轉售帳面賺約677萬元或約1.5倍。

－－－－－－

新界區

●西貢逸瓏園1座高層L室，實用面積695方呎，兩房間隔，以940萬元成交，呎價約13,525元。原業主於2016年7月以854萬元購入，持貨5年現轉手帳面獲利86萬元或約10%離場，惟料扣除交易費用及律師費等，屬明賺暗蝕。

●馬鞍山新港城5期海濤居3座高層A室，實用面積約654方呎，三房連套房間隔，單位以1,198萬元沽出，呎價約18,318元，成交價和呎價均創屋苑新高。原業主於2014年7月以約730.8萬元購入，持貨約7年現轉手帳面獲利約467.2萬元或約64%。

●元朗本月暫累錄44宗成交，區內尚悅佔5宗。其中7座高層F室，實用面積446方呎，兩房間隔，零議價下以658萬元成交，呎價約14,753元，追平屋苑同類戶型新高。原業主於2014年3月以473.7萬元買入，持貨7年轉售帳面獲利184.3萬元或39%。

●沙田帝堡城1座中層C室，實用面積753方呎，三房連套房間隔，日前以1,133萬元易手，呎價約15,046元。原業主於1999年以393萬元購入，持貨22年是次沽貨帳面獲利約740萬元或約2倍。

●沙田第一城7月暫錄約4宗成交，屋苑最新錄13座中層C室，實用面積853方呎，三房連套房間隔，議價後以1,190萬元易手，呎價約13,951元。原業主於2008年以440萬元購入，持貨13年現轉手獲利約750萬元或約1.7倍。

●天水圍嘉湖山莊本月暫累錄14宗成交，以及上月全月32宗成交逾40%。其中屋苑景湖居7座低層E室，實用面積446方呎，兩房間隔，以530萬元成交，呎價約11,883元。原業主於1995年12月以134.4萬元一手買入，帳面獲利395.6萬元或約2.9倍。

●屯門盈豐園2座高層B室，實用面積390方呎，兩房間隔，獲區內租客以520萬元承接，呎價約13,333元。原業主於2017以約427萬購入，是次轉手帳面獲利約93萬。