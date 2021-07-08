滴滴「出事」累中概股　零氪科技縮沙喜馬拉雅棄赴美

風頭火勢為免玩火自焚，綜合消息指，內地音頻平台喜馬拉雅亦已取消在美掛牌大計，內地便利店連鎖創業公司便利蜂亦否認可能提交美國上市申請的市場傳聞，強調消息「不屬實」。

有份參與美股上市發行的惠峰國際董事張玉峰坦言，近日多數中資企業前往美國上市的工作已暫停。另有業內人士指，面臨愈發增加的不確定性，美國市場目前猶如中企「禁區」。

不過，中概股跌勢仍未止。上周才首掛的滴滴於美股早段再跌7.64%，低見11美元。同期「中箭」、旗下App遭網信辦審查的滿幫集團（美股︰YMM）及看準網（美股︰BZ），早段曾瀉11.67%及9.34%，低見15.015及29.02元。

即使是剛完成雙重上市的小鵬汽車（09868，美股：XPEV）亦難逃一跌，港股周四失守招股價，收報151.5元，插8.18%，其美股盤前瀉8.12%，低見38.1美元。小鵬港股將於本月20日收市後獲納入恒生綜合指數等體系，翌日生效。

陷入新一輪監管風暴的滴滴，除了要應付內地監管機構的審查，外媒指已有至少3家美國律所介入，準備發起集體訴訟，指控滴滴發布具有重大誤導性的商業信息，因該企未能及時向投資者披露與內地監管機構有關網絡審查的談話。一旦屬實，今次滴滴赴美上市代價將更大。

然而，國際間對中企戒心卻有增無減。上海上市的聞泰科技旗下荷蘭晶片商Nexperia日前宣布收購英國最大晶片廠Newport Wafer Fab（NWF），引發關鍵技術流向內地的憂慮。英國首相約翰遜表示，已指示國家安全顧問評估這宗交易。